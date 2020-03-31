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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Британець одягав костюм куща, щоб гуляти на вулиці у карантин: кумедне відео

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      Британець прикидається кущем / Скриншот з відео

      У британському місті Стівенідж чоловік вигадав цікавий спосіб, як гуляти на вулиці, попри карантин. Він зробив костюм куща та вправно маскувався під рослину. Інколи він прогулювався у компанії "сміттєвих пакетів", ймовірно, це його діти.

      Відео перевтілення зафільмувала сімейна пара, яка живе неподалік. Як пише New York Post, відео стало вірусним у TikTok. 

      Цікаво Стадо кіз заполонило місто в Уельсі через карантин

      Наразі відео з живим кущем зібрало понад 16 мільйонів переглядів. На ньому можна побачити людину, яка намагається видавати себе за кущ. 

      Згодом пара виклала ще декілька відео зі своїм сусідом – він активно продовжує вилазки на вулицю. На одному з роликів можна бачити, що до "кущу" приєдналися дві людини, які видають себе за пакети зі сміттям. Судячи з усього, це діти.

      У Британії чоловік вдає з себе кущ: дивіться відео

      Карантин у Великій Британії: головне

      • Станом на 31 березня у Великій Британії зафіксували 22 141 випадок захворювання на коронавірус. Померли від недуги понад 1 400 людей. Зауважимо, що на COVID-19 захворів британський прем’єр Борис Джонсон. Водночас від недуги вилікувався британський принц Чарльз.
      • У Великій Британії увели жорсткий карантин через коронавірус. Можна виходити з дому лише, щоб купувати товари першої необхідності, звернутись за медичною допомогою, піти на роботу.
      • У країні закриті усі магазини, окрім продуктових та аптек. Збиратись можна групами не більше двох осіб. Виняток – лише похорони. 
      • Британські фірми тимчасово змінюють свій профіль та створюють медичне обладнання.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус COVID-19 Борис Джонсон Велика Британія Курйозні новини
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