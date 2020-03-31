Британець одягав костюм куща, щоб гуляти на вулиці у карантин: кумедне відео

У британському місті Стівенідж чоловік вигадав цікавий спосіб, як гуляти на вулиці, попри карантин. Він зробив костюм куща та вправно маскувався під рослину. Інколи він прогулювався у компанії "сміттєвих пакетів", ймовірно, це його діти.

Відео перевтілення зафільмувала сімейна пара, яка живе неподалік. Як пише New York Post, відео стало вірусним у TikTok.

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Наразі відео з живим кущем зібрало понад 16 мільйонів переглядів. На ньому можна побачити людину, яка намагається видавати себе за кущ.

Згодом пара виклала ще декілька відео зі своїм сусідом – він активно продовжує вилазки на вулицю. На одному з роликів можна бачити, що до "кущу" приєдналися дві людини, які видають себе за пакети зі сміттям. Судячи з усього, це діти.

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