Теперь управлять британским МИД вместо Доминика Рааба будет Элизабет Трасс. Это не новый человек в правительстве – ранее она занимала должность министра по вопросам международной торговли.

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Британское правительство претерпело изменения

Министром иностранных дел во второй раз в истории стала женщина

Министерство иностранных дел Великобритании, как стало известно 15 сентября, возглавила Лиз Трасс . Она стала второй в истории женщиной, которая возглавляла МИД (после Маргарет Бекетт в 2006).

Заметим, до сих пор министерство возглавлял Доминик Рааб. Более того, когда премьер-министр Борис Джонсон болел коронавирусом, именно Рааб исполнял обязанности главы правительства. И вообще был одним из самых влиятельных британских чиновников.



Доминика Рааба заменила Элизабет Трасс / Коллаж 24 канала

Лиз Трасс возглавляла до сих пор министерство международной торговли, то есть не является новым человеком в правительстве. Рааб тоже не ушел из кабинета – он стал министром юстиции и заместителем премьера.

Формально – это не понижение статуса . Однако британская пресса расценила эти правительственные перестановки как следствие кризиса в Афганистане, когда Рааб отказался возвращаться на работу из отпуска во время наступления "Талибана".

Другие изменения в правительстве Великобритании

Гэвин Уильямсон ушел с поста министра образования (что интересно, раньше он возглавлял Минобороны, но оставил его после скандала с утечкой информации).

Также Джонсон сменил руководителя министерства жилищного строительства , министра кабинета министров, и еще нескольких младших министров.

Прити Пател, руководительница министерства внутренних дел, осталась на посту, как и канцлер казначейства Риши Сунак.