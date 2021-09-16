Теперь управлять британским МИД вместо Доминика Рааба будет Элизабет Трасс. Это не новый человек в правительстве – ранее она занимала должность министра по вопросам международной торговли.
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Британское правительство претерпело изменения
Министром иностранных дел во второй раз в истории стала женщина
Министерство иностранных дел Великобритании, как стало известно 15 сентября, возглавила Лиз Трасс. Она стала второй в истории женщиной, которая возглавляла МИД (после Маргарет Бекетт в 2006).
Заметим, до сих пор министерство возглавлял Доминик Рааб. Более того, когда премьер-министр Борис Джонсон болел коронавирусом, именно Рааб исполнял обязанности главы правительства. И вообще был одним из самых влиятельных британских чиновников.
Доминика Рааба заменила Элизабет Трасс / Коллаж 24 канала
Лиз Трасс возглавляла до сих пор министерство международной торговли, то есть не является новым человеком в правительстве. Рааб тоже не ушел из кабинета – он стал министром юстиции и заместителем премьера.
Другие изменения в правительстве Великобритании
- Гэвин Уильямсон ушел с поста министра образования (что интересно, раньше он возглавлял Минобороны, но оставил его после скандала с утечкой информации).
- Также Джонсон сменил руководителя министерства жилищного строительства, министра кабинета министров, и еще нескольких младших министров.
- Прити Пател, руководительница министерства внутренних дел, осталась на посту, как и канцлер казначейства Риши Сунак.
К слову, последний раз такие масштабные перестановки в британском правительстве были в феврале 2020 – перед началом пандемии COVID-19.