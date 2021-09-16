Тепер керувати британським МЗС замість Домініка Рааба буде Елізабет Трасс. Це не нова людина в уряді – раніше вона обіймала посаду міністра з питань міжнародної торгівлі.

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Британський уряд зазнав змін

Міністеркою закордонних справ вдруге в історії стала жінка

Міністерство закордонних справ Великої Британії, як стало відомо 15 вересня, очолила Ліз Трасс. Вона стала другою в історії жінкою, яка очолювала МЗС (після Маргарет Бекетт у 2006).

Зауважимо, досі міністерство очолював Домінік Рааб. Ба більше, коли прем'єр-міністр Борис Джонсон хворів на коронавірус, саме Рааб виконував обов'язки глави уряду. Та й загалом був одним із найвпливовіших британських урядовців.



Домініка Рааба замінила Елізабет Трасс / Колаж 24 каналу

Ліз Трасс очолювала досі міністерство міжнародної торгівлі, тобто не є новою людиною в уряді. Рааб також не пішов геть із кабінету – він став міністром юстиції та заступником прем'єра.

Формально – це не пониження статусу. Однак британська преса розцінила ці урядові перестановки як наслідок кризи в Афганістані, коли Рааб відмовився повертатися на роботу з відпустки під час наступу "Талібану".

Інші зміни в уряді Британії

Гевін Вільямсон пішов із посади міністра освіти (що цікаво, раніше він очолював міноборони, але полишив його після скандалу з витоком інформації).

(що цікаво, раніше він очолював міноборони, але полишив його після скандалу з витоком інформації). Також Джонсон змінив керівника міністерства житлового будівництва , міністра кабінету міністрів, і ще кількох молодших міністрів.

, міністра кабінету міністрів, і ще кількох молодших міністрів. Пріті Пател, керівниця міністерства внутрішніх справ, залишилася на посаді, як і канцлер казначейства Ріши Сунак.

До слова, востаннє такі масштабні перестановки у британському уряді були в лютому 2020 – перед початком пандемії COVID-19.