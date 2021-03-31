Студентов разозлила именно стоимость статуи Греты Тунберг. Университет Винчестера потратил на ее установку 33 тысячи долларов. Они назвали проект расточительным.

В то же время в университете заверили, что это первая в мире скульптура шведской экоактивистки. Они считают, что деньги потратили правильно.

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Позиция студентов

В профсоюзе студентов заявили, что средства можно было бы потратить лучше. Президент Союза студентов Винчестера Меган Болл отметила, что Тунберг действительно является фантастическим примером для подражания для всех. Однако они все равно не поддерживают идею установки скульптуры.

Мы призываем университет ответить за стоимость статуи. Мы призываем их публично столкнуться с критическими проблемами, которые освещают студенты, и обеспечить прозрачное распределение дополнительной и существующей финансовой поддержки,

– заметили в профсоюзе.

Как объяснили ситуацию в университете

В университете отметили, что проект был введен в эксплуатацию в 2019 году. Финансировался он средствами, выделенными на строительство здания Центра Вест-Даунс.

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В электронном письме к студентам университет выразил надежду, что статуя станет символом ее "преданности борьбе с климатическими и экологическими чрезвычайными ситуациями".

Грета, несмотря на трудности в своей жизни, стала ведущим экологическим активистом в мире. Как университет устойчивости и социальной справедливости, мы с гордостью чтим эту одухотворенную девушку таким способом,

– подчеркнул профессор Картер.

В то же время добавил, что университет готов к дебатам и критическим беседам, если кто-то считает Тунберг противоречивой фигурой.

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