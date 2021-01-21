Грета Тунберг затроллила отъезд Трампа из Вашингтона: детали
Президент США Дональд Трамп покинул Вашингтон еще до инаугурации Джо Байдена. На его отъезд саркастически отреагировала климатическая активистка Грета Тунберг.
На последний день Трампа в Вашингтоне активистка отреагировала на своей странице в твиттере.
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Он выглядит как очень счастливый пожилой мужчина, который с нетерпением ожидает счастливое и блестящее будущее. Приятно видеть!
– пошутила Тунберг.
Заметим, Трамп вылетел на самолете из Белого дома в свою резиденцию во Флориде. Он заявил, что не посетит инаугурацию новоизбранного президента Джо Байдена. По словам политика, его присутствие стало бы проявлением неуважения к избирателям.
Кстати, Байден вовсе не обиделся на то, что Трамп не посетил его инаугурацию. Он назвал такое решение политика правильным.
Что известно о Грете Тунберг
- Шведка Грета Тунберг – одна из самых известных экоактивисток.
- Когда ей было 16 лет, девушка выступила с гневной речью на саммите ООН по климату.
- Она обвинила мировых лидеров в "краже детства".
- Тунберг считает, что политики думают только о деньгах и ведут ненадлежащую борьбу против изменения климата.
- В 2018 году она организовала протесты у парламентского здания в Швеции.
- В 2019 году журнал Time назвал Грету человеком года.
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