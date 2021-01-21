Президент США Дональд Трамп покинул Вашингтон еще до инаугурации Джо Байдена. На его отъезд саркастически отреагировала климатическая активистка Грета Тунберг.

На последний день Трампа в Вашингтоне активистка отреагировала на своей странице в твиттере.

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Он выглядит как очень счастливый пожилой мужчина, который с нетерпением ожидает счастливое и блестящее будущее. Приятно видеть!

– пошутила Тунберг.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021

Заметим, Трамп вылетел на самолете из Белого дома в свою резиденцию во Флориде. Он заявил, что не посетит инаугурацию новоизбранного президента Джо Байдена. По словам политика, его присутствие стало бы проявлением неуважения к избирателям.

Кстати, Байден вовсе не обиделся на то, что Трамп не посетил его инаугурацию. Он назвал такое решение политика правильным.

Что известно о Грете Тунберг