Грета Тунберг затролила від'їзд Трампа з Вашингтона: деталі
Президент США Дональд Трамп покинув Вашингтон ще до інавгурації Джо Байден. На його від'їзд саркастично відреагувала кліматична активістка Грета Тунберг.
На останній день Трампа у Вашингтоні активістка відреагувала на своїй сторінці у твіттері.
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Він виглядає як дуже щасливий літній чоловік, який з нетерпінням очікує на щасливе і блискуче майбутнє. Приємно бачити!
– пожартувала Тунберг.
Зауважимо, Трамп вилетів на літаку з Білого дому на свою резиденцію у Флориді. Він заявив, що не відвідає інавгурацію новообраного президента Джо Байдена. За словами політика, його присутність стала б виявом неповаги до виборців.
До речі, Байден зовсім не образився на те, що Трамп не відвідав його інавгурацію. Він назвав таке рішення політика правильним.
Що відомо про Грету Тунберг
- Шведка Грета Тунберг – одна з найвідоміших екоактивісток.
- Коли їй було 16 років, дівчина виступила з гнівною промовою на саміті ООН з питань клімату.
- Вона звинуватила світових лідерів у "крадіжці дитинства".
- Тунберг вважає, що політики думають лише про гроші та ведуть неналежну боротьбу проти зміни клімату.
- У 2018 році вона організувала протести біля парламентської будівлі у Швеції.
- У 2019 році журнал Time назвав Грету людиною року.
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