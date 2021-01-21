Президент США Дональд Трамп покинув Вашингтон ще до інавгурації Джо Байден. На його від'їзд саркастично відреагувала кліматична активістка Грета Тунберг.

На останній день Трампа у Вашингтоні активістка відреагувала на своїй сторінці у твіттері.

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Він виглядає як дуже щасливий літній чоловік, який з нетерпінням очікує на щасливе і блискуче майбутнє. Приємно бачити!

– пожартувала Тунберг.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021

Зауважимо, Трамп вилетів на літаку з Білого дому на свою резиденцію у Флориді. Він заявив, що не відвідає інавгурацію новообраного президента Джо Байдена. За словами політика, його присутність стала б виявом неповаги до виборців.

До речі, Байден зовсім не образився на те, що Трамп не відвідав його інавгурацію. Він назвав таке рішення політика правильним.

Що відомо про Грету Тунберг