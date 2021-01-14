В Великобритании ведущая одного из телеканалов Лара Тобин обмолвилась в прямом эфире. Она назвала погоду "распутной", когда рассказывала прогноз. Вместе с тем ведущая, скорее всего, хотела употребить другое слово, которое очень похоже, но имеет другое значение.

Курьез произошел в утреннем шоу Good Morning Britain. Телеведущая насмешила зрителей так, что видео после эфира облетело соцсети, сообщает Irish Mirror.

Интересно В Аргентине полицейские приехали разогнать подпольную секс-вечеринку: их приняли за стриптизеров

Как ведущая оговорилась

Лара Тобин рассказывала о том, что в Британии пойдет дождь и мокрый снег. В этот момент ведущая оговорилась. Вместо слова slushy, что означает слякотный, она употребила слово slutty – в переводе распутный, вульгарный.

Тобин очень быстро исправилась. Несмотря на это, видео стремительно облетело сеть. Люди шутят над курьезным случаем.

@lorraine we need a laugh at the moment.

Laura Tobin is brilliant, she just needs to keep her opinions to herself! #slipup #gmbclassic #topweatherpresenter pic.twitter.com/iMRec8mP48 — Barry Kilroy (@Jonnylove2000) January 6, 2021

К слову, Лара Тобин является любимицей телезрителей в Великобритании.

Другие курьезные случаи на телевидении