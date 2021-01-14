Погода-распутница: в Британии ведущая оговорилась в прямом эфире – курьезное видео
В Великобритании ведущая одного из телеканалов Лара Тобин обмолвилась в прямом эфире. Она назвала погоду "распутной", когда рассказывала прогноз. Вместе с тем ведущая, скорее всего, хотела употребить другое слово, которое очень похоже, но имеет другое значение.
Курьез произошел в утреннем шоу Good Morning Britain. Телеведущая насмешила зрителей так, что видео после эфира облетело соцсети, сообщает Irish Mirror.
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Как ведущая оговорилась
Лара Тобин рассказывала о том, что в Британии пойдет дождь и мокрый снег. В этот момент ведущая оговорилась. Вместо слова slushy, что означает слякотный, она употребила слово slutty – в переводе распутный, вульгарный.
Тобин очень быстро исправилась. Несмотря на это, видео стремительно облетело сеть. Люди шутят над курьезным случаем.
К слову, Лара Тобин является любимицей телезрителей в Великобритании.
Другие курьезные случаи на телевидении
- Оператор американского телеканала Fox News в прямом эфире показал не ведущую, а ее грудь. Видео можно посмотреть здесь.
- Американский журналист во время прямого эфира рассказывал о дронах, которые доставляют товары во время карантина. В это время он был без штанов, это заметили телезрители.
- У украинской телеведущей Маши Падалко во время выпуска новостей неожиданно выпал передний зуб. Подробнее о других курьезах – читайте здесь.
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