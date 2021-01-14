У Великій Британії ведуча одного з телеканалів Лара Тобін обмовилась в прямому ефірі. Вона назвала погоду "курвячою", коли розповідала прогноз. Натомість ведуча, найімовірніше, хотіла вжити інше слово, яке є дуже схожим, однак має інше значення.

Курйоз трапився у ранковому шоу Good Morning Britain. Телеведуча насмішила глядачів так, що відео після ефіру облетіло соцмережі, повідомляє Irish Mirror.

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Як ведуча обмовилась

Лара Тобін розповідала про те, що у Британії випаде дощ і мокрий сніг. У цей момент ведуча обмовилась. Замість слова slushy, що означає сльотавий, вона вжила слово slutty – у перекладі курвячий, вульгарний.

Тобін дуже швидко виправилась. Попри це, відео стрімко облетіло мережу. Люди жартують з курйозного випадку.

@lorraine we need a laugh at the moment.

Laura Tobin is brilliant, she just needs to keep her opinions to herself! #slipup #gmbclassic #topweatherpresenter pic.twitter.com/iMRec8mP48 — Barry Kilroy (@Jonnylove2000) January 6, 2021

До слова, Лара Тобін є улюбленицею телеглядачів у Великій Британії.

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