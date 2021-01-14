Погода-курва: у Британії ведуча обмовилась в прямому ефірі – курйозне відео
У Великій Британії ведуча одного з телеканалів Лара Тобін обмовилась в прямому ефірі. Вона назвала погоду "курвячою", коли розповідала прогноз. Натомість ведуча, найімовірніше, хотіла вжити інше слово, яке є дуже схожим, однак має інше значення.
Курйоз трапився у ранковому шоу Good Morning Britain. Телеведуча насмішила глядачів так, що відео після ефіру облетіло соцмережі, повідомляє Irish Mirror.
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Як ведуча обмовилась
Лара Тобін розповідала про те, що у Британії випаде дощ і мокрий сніг. У цей момент ведуча обмовилась. Замість слова slushy, що означає сльотавий, вона вжила слово slutty – у перекладі курвячий, вульгарний.
Тобін дуже швидко виправилась. Попри це, відео стрімко облетіло мережу. Люди жартують з курйозного випадку.
До слова, Лара Тобін є улюбленицею телеглядачів у Великій Британії.
Інші курйозні випадки на телебаченні
- Оператор американського телеканалу Fox News у прямому ефірі показав не ведучу, а її груди. Відео можна подивитись тут.
- Американський журналіст під час прямого ефіру розповідав про дрони, які доставляють товари під час карантину. У цей час він був без штанів, це помітили телеглядачі
- В української телеведучої Марічки Падалко під час ведення випуску новин несподівано випав передній зуб. Детальніше про інші курйози – читайте тут.
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