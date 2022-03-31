Впрочем, не все страны согласились на такие условия, в том числе Великобритания. Пресссекретарь премьер-министра Британии Бориса Джонсона рассказал, что страна не будет платить за российский газ рублями.

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Британия не планирует платить за российский газ рублями

Так, пресс-секретарь Джонсона подтвердил, что страна не планирует платить за российский газ рублями. На вопрос, существуют ли какие-либо обстоятельства, при которых Британия будет платить в рублях, спикер ответил "нет".

Мы не будем этого делать,

– подчеркнул он.

Также он добавил, что правительство контролирует последствия требования Путина на европейском рынке.

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