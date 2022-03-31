Втім, не всі країни погодилися на такі умови, зокрема й Велика Британія. Прессекретар прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона розповів, що країна не буде платити за російський газ рублями.

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Британія не планує платити за російський газ рублями

Так, прессекретар Джонсона підтвердив, що країна не планує платити за російський газ рублями. На запитання, чи існують будь-які обставини, за яких Британія платитиме в рублях, речник відповів "ні".

Ми не будемо цього робити,

– підкреслив він.

Також додав, що уряд контролює наслідки вимоги Путіна на європейському ринку.