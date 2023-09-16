Великобритания прекратила расследование в отношении находящегося под санкциями российского миллиардера Михаила Фридмана. Об этом заявило Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

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Почему дело Фридмана перестали расследовать

Агентство расследовало дело Фридмана в связи с вероятной выплатой кредита от Альфа-банка его исполнительному помощнику еще до того, как против него были введены санкции.

Лондонский дом миллиардера обыскали в конце прошлого года. Это было феерично, ведь более 50 офицеров "ворвались в особняк Фридмана стоимостью 65 миллионов фунтов стерлингов (80,8 миллиона долларов) на севере Лондона и арестовали 59-летнего бизнесмена, изъяв цифровые устройства и значительное количество наличных денег", пишут журналисты. Сам Фридман, конечно же, заявил, что этот рейд был незаконным. На судебном заседании в июле он сказал, что обыск опирался на "компромат", включая отчет 15-летней давности, в котором содержался ряд недоказанных уголовных обвинений.

Теперь же NCA признало, что ордер на обыск содержит "технические ошибки". Там говорят: не будут принимать никаких дальнейших мер против Михаила Фридмана на основании ордера, исполненного в Атлон Хаус в декабре 2022 года.

Это огромный разворот для NCA, поскольку миллиардер был самой громкой мишенью нового подразделения, направленного на состоятельных россиян, созданного после вторжения в Украину. В декабре он осветил рейд в социальных сетях, опубликовав заявление и фотографию офицеров, находящихся в доме олигарха,

– пишет Bloomberg.

NCA, начинавшее свою деятельность как агентство, занимавшееся борьбой с организованной преступностью, стремилось переориентироваться на борьбу с огромным влиянием олигархов и их приспешников в Великобритании. Было объявлено о создании "подразделения по борьбе с клептократией", задачей которого является борьба с теми, кто приближен к президенту России Владимиру Путину и его режиму.

В настоящее время продолжается расследование в отношении связанных с Фридманом подозреваемых, которые "подпадают под более широкое расследование".

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СБУ против Фридмана

Хотя миллиардер отказался комментировать решение NCA, но на этом расследования для него не закончились. 5 сентября СБУ сообщила Фридману о подозрении – ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В ведомстве отметили, что "подозреваемый скрывается от правосудия за границей, сейчас продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности".

Подозрение проходит по статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены либо свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Фридман с начала полномасштабного вторжения "влил" около 2 миллиардов рублей в несколько военных заводов России. Среди них производящий патроны Тульский патронный завод, а также Уральский оптико-механический завод имени Яламова, где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов.