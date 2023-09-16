Велика Британія припинила розслідування щодо російського мільярдера Михайла Фрідмана, який перебуває під санкціями. Про це заявило Британське національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA).

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Чому справу Фрідмана перестали розслідувати

Агентство розслідувало справу Фрідмана у зв'язку з імовірною виплатою кредиту від Альфа-банку його виконавчому помічнику ще до того, як проти нього було запроваджено санкції.

Лондонський будинок мільярдера обшукали наприкінці минулого року. Це було феєрично, адже понад 50 офіцерів "увірвалися до особняка Фрідмана вартістю 65 мільйонів фунтів стерлінгів (80,8 мільйона доларів) на півночі Лондона і заарештували 59-річного бізнесмена, вилучивши цифрові пристрої та значну кількість готівки", пишуть журналісти. Сам Фрідман, звісно ж, заявив, що цей рейд був незаконним. На судовому засіданні у липні він сказав, що обшук спирався на "компромат", включаючи звіт 15-річної давнини, в якому містилася низка недоведених кримінальних звинувачень.

Тепер же NCA визнало, що ордер на обшук містить "технічні помилки". Там кажуть: не вживатимуть жодних подальших заходів проти Михайла Фрідмана на підставі ордеру, виконаного в Атлон Хаус у грудні 2022 року.

Це величезний розворот для NCA, оскільки мільярдер був найгучнішою мішенню нового підрозділу, спрямованого на заможних росіян, який був створений після вторгнення в Україну. У грудні він висвітлив рейд у соціальних мережах, опублікувавши заяву і фотографію офіцерів, які перебувають у будинку олігарха,

– пише Bloomberg.

NCA, яке починало свою діяльність як агентство, що займалося боротьбою з організованою злочинністю, прагнуло переорієнтуватися на боротьбу з величезним впливом олігархів та їхніх поплічників у Великій Британії. Було оголошено про створення "підрозділу по боротьбі з клептократією", завданням якого є боротьба з тими, хто наближений до президента Росії Володимира Путіна і його режиму.

Наразі триває розслідування щодо пов'язаних із Фрідманом підозрюваних, які "підпадають під більш широке розслідування".

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СБУ проти Фрідмана

Хоча мільярдер відмовився коментувати рішення NCA, але на цьому розслідування для нього не закінчилися. 5 вересня СБУ повідомила Фрідману про підозру – йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна. У відомстві вказали, що "підозрюваний переховується від правосуддя за кордоном, зараз тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності".

Підозра проходить за статтею про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинених групою осіб за попередньою змовою.

Фрідман з початку повномасштабного вторгнення "влив" близько 2 мільярдів рублів у декілька військових заводів Росії. Серед них Тульський патронний завод, який виробляє набої, а також Уральський оптико-механічний завод імені Яламова, де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів.