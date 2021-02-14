Парламент Великобритании считает, что Китай и Россия не должны участвовать в каких-либо цепочках поставок для сферы обороны или инвестировать в нее. Поскольку подозревают в шпионаже страны и ее союзников, а также в кражах интеллектуальной собственности.

В Британском парламенте призвали исключить Россию и Китай из всех поставок в сфере обороны.

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Инвесторы оборонного комплекса Британии

Комитет по обороне палаты общин парламента Великобритании планирует пересмотреть список стран, которым разрешено инвестировать средства в сферу обороны Соединенного Королевства. Поскольку сейчас в стране широко практикуется иностранное инвестирование в оборонной сфере.

Мы не можем позволить себе принцип невмешательства государства в экономику по отношению к нашей безопасности и нашему суверенитету,

– пояснил председатель комитета Ричард Дракс.

Он призвал Минобороны Британии обнародовать список "дружественных" стран, от которых инвестиции являются приемлемыми и желанными. Также создать "черный" список стран – кому запретят вкладывать деньги оборонный комплекс.

В чем проблема с Россией и Китаем