Великобритания хочет запретить оборонные поставки из России и Китая
Парламент Великобритании считает, что Китай и Россия не должны участвовать в каких-либо цепочках поставок для сферы обороны или инвестировать в нее. Поскольку подозревают в шпионаже страны и ее союзников, а также в кражах интеллектуальной собственности.
Источник:Интерфакс-Украина
В Британском парламенте призвали исключить Россию и Китай из всех поставок в сфере обороны.
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Инвесторы оборонного комплекса Британии
Комитет по обороне палаты общин парламента Великобритании планирует пересмотреть список стран, которым разрешено инвестировать средства в сферу обороны Соединенного Королевства. Поскольку сейчас в стране широко практикуется иностранное инвестирование в оборонной сфере.
Мы не можем позволить себе принцип невмешательства государства в экономику по отношению к нашей безопасности и нашему суверенитету,
– пояснил председатель комитета Ричард Дракс.
Он призвал Минобороны Британии обнародовать список "дружественных" стран, от которых инвестиции являются приемлемыми и желанными. Также создать "черный" список стран – кому запретят вкладывать деньги оборонный комплекс.
В чем проблема с Россией и Китаем
- Россию обвиняют в шпионаже против Соединенного Королевства и стран-союзников.
- Китайские фирмы за несколько лет приобрели 9 компаний, вовлеченных в оборонный комплекс Великобритании. Среди них есть производство электроники для истребителей-бомбардировщиков F-35.
- Кроме того, британское правительство планировало приобрести у Китая два самолета "Боинг-737", чтобы переоборудовать их под авиационные комплексы радиообнаружения и наведения E-7 Wedgetail.
- В докладе Комитета говорится о краже интеллектуальной собственности. В сообщении отмечается, что это противоречит ценностям Соединенного Королевства, поэтому Китай надо считать враждебным государством.
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