Британія хоче заборонити оборонні поставки з Росії та Китаю
Парламент Великої Британії вважає, що Китай та Росія не повинні брати участь у будь-яких ланцюжках поставок для сфери оборони або інвестувати в неї. Оскільки мають підозри у шпигунстві країни та її союзників, а також у крадіжках інтелектуальної власності.
Джерело:Інтерфакс-Україна
У Британському парламенті закликали виключити Росію та Китай з усіх поставок в сфері оборони.
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Інвестори оборонного комплексу Британії
Комітет з оборони палати громад парламенту Великої Британії планує переглянути список країн, яким дозволено інвестувати кошти в сферу оборони Сполученого Королівства. Оскільки зараз в країні широко практикується іноземне інвестування в оборонній сфері.
Ми не можемо дозволити собі принцип невтручання держави в економіку по відношенню до нашої безпеки і до нашого суверенітету,
– пояснив голова комітету Річард Дракс.
Він закликав Міноборони Британії оприлюднити список "дружніх" країн, від яких інвестиції є прийнятними та бажаними. Також створити "чорний" список країн – кому заборонять вкладати гроші оборонний комплекс.
В чому проблема з Росією та Китаєм
- Росію звинувачують у шпигунстві проти Сполученого Королівства та країн-союзників.
- Китайські фірми за кілька років придбали 9 компаній, залучених до оборонного комплексу Британії. Серед них є виробництво електроніки для винищувачів-бомбардувальників F-35.
- Крім того, британський уряд планував придбати у Китаю два літака "Боїнг-737", щоб переобладнати їх під авіаційні комплекси радіовиявлення і наведення E-7 Wedgetail.
- У доповіді Комітету йдеться про крадіжки інтелектуальної власності. У повідомленні наголошують, що це суперечить цінностям Сполученого Королівства, тому Китай треба вважати ворожою державою.
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