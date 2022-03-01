Британия наложила санкции на Беларусь из-за помощи России в войне против Украины

Великобритания решила ввести санкции против чиновников и компании из Беларуси, причастных к военному вторжению России на территорию Украины

Под санкции попали четыре военных высокопоставленных чиновника и два предприятия.

Под санкции попал начальник Генштаба Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич, а также три заместителя министра обороны: генерал-майор Андрей Бурдыко (начальник тыла Вооруженных сил Беларуси), генерал-майор Сергей Симоненко (начальник по вооружению) и генерал-майор Андрей Жук.

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Также под санкции попали госпредприятия "558 авиаремонтный завод" и "Интеграл", производители военных полупроводников

ОАО 558 осуществляет техническое обслуживание и обслуживание военной авиации на авиабазе Барановичи, с которой российская авиация действовала в рамках вторжения в Украину.

Этот шаг означает, что эти лица не смогут путешествовать в Великобританию, а все активы, базирующиеся в Великобритании, будут заморожены.

"Мы причиняем экономическую боль Путину и ближайшим к нему. Мы не успокоимся, пока не будет восстановлен суверенитет и территориальная целостность Украины. Режим Лукашенко активно помогает и способствует незаконному вторжению России и будет вынужден почувствовать экономические последствия своей поддержки Путина", – заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.