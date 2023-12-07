Целью атак было вмешательство в британский политический процесс. Министерство иностранных дел объяснило, что хотя некоторые из атак привели к утечки документов, попытки вмешаться в британскую политику и демократию провалились.
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Участие ФСБ в кибератаках
Заместитель министра иностранных дел Лео Докерти в Палате общин заявил, что в связи с ситуацией вызвали российского посла, а против двух лиц хакерской группы Star Blizzard применены санкции. Один из них – действующий офицер ФСБ.
Группа обвиняется в осуществлении сотен целенаправленных хакерских атак против политиков, государственных служащих, аналитических центров, журналистов, ученых и других лиц в общественной жизни.
Они в основном были нацелены на частные электронные письма отдельных лиц после тщательного исследования и создания фальшивых аккаунтов, которые выдавали себя за их доверенные контакты.
Эта группа подконтрольна подразделу "Центр 18" ФСБ России.
Россия нацелена на демократический процесс в Великобритании. Эта группа получила множество данных. Эта информация используется для подрыва Запада разными способами,
– заявили западные чиновники.
Среди жертв кибератак был депутат, который в феврале сообщал, что его электронные письма украли. Член британского парламента Стюарт Макдональд отметил, что группа, вероятно, связанная с российской разведкой, похитила его электронные письма, выдавая себя за одного из его сотрудников. Он опубликовал информацию, чтобы предотвратить утечку любых электронных писем. Однако они так и не явились.
Обвинения, которые выносит Великобритания и последующие шаги со стороны США, призвано помешать деятельности группы ФСБ путем их разоблачения.
США и Великобритании понадобилось несколько месяцев, чтобы с достаточной уверенностью установить, что Центр 18 ФСБ несет ответственность и скоординировать публичные объявления об этой деятельности.
Россия и ее "любовь" к киберпреступности
- Россия имеет частую практику использования услуг государственных хакеров уже много лет, привлекая их к войне против Украины еще задолго до начала полномасштабного вторжения. Национальный центр кибербезопасности (NCSC) вместе с международными партнерами опубликовали отчет, в котором говорилось об кампании вредоносного ПО, направленная на мобильные устройства Android, используемые украинскими военными.
- Этот вирус под названием Infamous Chisel использовался русской хакерской группой Sandworm. Ранее NCSC связывал Sandworm с российским Главным центром специальных технологий (ГЦСТ) в составе Главного разведывательного управления (ГРУ) России.
- В начале ноября 2023 года киберпреступники сменили стартовую страницу сайта Киевского областного совета. На ней хакеры разместили фотографию Владимира Зеленского и сообщение с угрозами, написанное на русском с большим количеством восклицательных знаков.
- В феврале 2023 года отмечалось, что несколько сайтов НАТО получили кибератаки. В течение определенного времени не был доступен сайт Штаба сил специальных операций НАТО. Отмечают, что к инциденту может быть причастна пророссийская хакерская группировка Killnet.