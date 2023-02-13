Спикер подтвердила, что специалисты Альянса "разбираются с инцидентом, направленным против нескольких сайтов".

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Киберэксперты НАТО активно занимаются инцидентом, затронувшим некоторые вебсайты НАТО. НАТО регулярно занимается киберинцидентами и очень серьезно относится к кибербезопасности,

– сообщил представитель Альянса.

Отмечают, что к инциденту может быть причастна пророссийская хакерская группировка Killnet, связанная с другими недавними атаками, в том числе в Германии – тогда пострадали сайты Бундестага, полиции и объектов критической инфраструктуры.

На официальных страницах Альянса после этого не публиковали никаких заявлений в связи с инцидентом.

В настоящее время сайты работают

Основной сайт Североатлантического альянса в настоящее время работает, как и сайт Парламентской ассамблеи НАТО, а сайт NSHQ, похоже, недоступен.

Ранее хакеры Cold River уже пытались проникнуть в сети восточноевропейских стран, которые являются членами НАТО. Компании атаковали с помощью созданных аккаунтов Gmail и аккаунтов, не принадлежащих Google, поэтому уровень успеха этих кампаний неизвестен.

Обратите внимание! США и Британия ввели санкции против группы российских киберпреступников, причастных к созданию хакерской группировки Trickbot.