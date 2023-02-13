Речниця підтвердила виданню, що фахівці Альянсу "розбираються з інцидентом, спрямованим проти кількох сайтів".

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Кіберексперти НАТО активно займаються інцидентом, який торкнувся деяких вебсайтів НАТО. НАТО регулярно займається кіберінцидентами і дуже серйозно ставиться до кібербезпеки,

– повідомив представник Альянсу.

Зазначають, що до інциденту може бути причетне проросійське хакерське угруповання Killnet, пов'язане з іншими недавніми атаками, у тому числі в Німеччині – тоді постраждали сайти Бундестагу, поліції та об'єктів критичної інфраструктури.

На офіційних сторінках Альянсу після того не публікували жодних заяв у зв'язку з інцидентом.

Наразі сайти працюють

Основний сайт Північноатлантичного альянсу на цей час працює, як і сайт Парламентської асамблеї НАТО, а сайт NSHQ, схоже, недоступний.

Раніше хакери Cold River уже намагалися проникнути в мережі східноєвропейських країн, які є членами НАТО. Кампанії атакували за допомогою новостворених облікових записів Gmail та облікових записів, які не належать Google, тому рівень успіху цих кампаній невідомий.

Зверніть увагу! США та Британія ввели санкції проти групи російських кіберзлочинців, які причетні до створення хакерського угруповання Trickbot.