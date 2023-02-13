Речниця підтвердила виданню, що фахівці Альянсу "розбираються з інцидентом, спрямованим проти кількох сайтів".
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Кіберексперти НАТО активно займаються інцидентом, який торкнувся деяких вебсайтів НАТО. НАТО регулярно займається кіберінцидентами і дуже серйозно ставиться до кібербезпеки,
– повідомив представник Альянсу.
Зазначають, що до інциденту може бути причетне проросійське хакерське угруповання Killnet, пов'язане з іншими недавніми атаками, у тому числі в Німеччині – тоді постраждали сайти Бундестагу, поліції та об'єктів критичної інфраструктури.
На офіційних сторінках Альянсу після того не публікували жодних заяв у зв'язку з інцидентом.
Наразі сайти працюють
Основний сайт Північноатлантичного альянсу на цей час працює, як і сайт Парламентської асамблеї НАТО, а сайт NSHQ, схоже, недоступний.
Раніше хакери Cold River уже намагалися проникнути в мережі східноєвропейських країн, які є членами НАТО. Кампанії атакували за допомогою новостворених облікових записів Gmail та облікових записів, які не належать Google, тому рівень успіху цих кампаній невідомий.