Метою атак було втручання у британський політичний процес. Міністерство закордонних справ пояснило, що хоча деякі з атак призвели до витоку документів, спроби втрутитися у британську політику і демократію провалилися.

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Участь ФСБ у кібератаках

Заступник міністра закордонних справ Лео Докерті у Палаті громад заявив, що у зв’язку з ситуацією викликали російського посла, а проти двох осіб хакерської групи Star Blizzard застосовано санкції. Один із них – чинний офіцер ФСБ.

Групу звинувачують у здійсненні сотень цілеспрямованих хакерських атак проти політиків, державних службовців, аналітичних центрів, журналістів, науковців та інших осіб у суспільному житті.

Вони в основному були націлені на приватні електронні листи окремих осіб після ретельного дослідження та створення фальшивих облікових записів, які видавали себе за їхніх довірених контактів.

Ця група підконтрольна підрозділу "Центр 18" ФСБ Росії.

Росія націлена на демократичний процес у Великій Британії. Ця група отримала величезну кількість даних. Ця інформація використовується для підриву Заходу різними способами,

– заявили західні посадовці.

Довідка! Велика Британія вже звинувачувала Росію у втручанні у вибори 2019 року після крадіжки документів про торгівлю між США та Великою Британією у депутата-консерватора Ліама Фокса, які потім були оприлюднені. Проте після висунутого обвинувачення не назвали конкретну групу, яка стояла за цією атакою.

Серед жертв кібератак був депутат, який у лютому повідомляв, що його електронні листи викрали. Член британського парламенту Стюарт Макдональд зазначив, що група, яка, ймовірно, була пов’язана з російською розвідкою, викрала його електронні листи, видаючи себе за одного з його співробітників. Він опублікував інформацію, щоб запобігти витоку будь-яких електронних листів. Проте вони так і не з'явилися.

Звинувачення, які виносить Велика Британія та за якими будуть подальші кроки з боку США, покликане перешкодити діяльності групи ФСБ шляхом їх викриття.

США та Великій Британії знадобилося кілька місяців, щоб з достатньою впевненістю встановити, що Центр 18 ФСБ несе відповідальність, і скоординувати публічні оголошення про цю діяльність.

Росія та її "любов" до кіберзлочинності