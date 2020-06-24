Премьер Британии Борис Джонсон объявил о новой фазе ослабления карантина в стране. В частности, с 4 июля отменяется правило обязательной социальной дистанции в 2 метра в общественных местах. Также возобновят работу пабы, рестораны и гостиницы.

Но, как пишет Sky News со ссылкой на слова Бориса Джонсона, ограничения на контакты все еще останутся. В стране будет действовать правило "метр плюс" вместо обязательных двух метров. То есть, людям советуют соблюдать дистанцию ​​друг от друга не меньше, чем на метр.

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Премьер также отметил, что британцы должны выполнять все предписанные правила. В частности, носить защитные маски в общественном транспорте, а также ограничивать время общения с людьми и пребывание на свежем воздухе.

С 4 июля также позволят возобновить работу пабам и ресторанам, а еще спортивным центрам, парикмахерским, кинотеатрам, музеям и библиотекам. Однако крытые спорт-центры, бассейны и СПА-салоны пока не возобновят работу.

Зато гражданам позволят собираться на открытых площадках в кафе и на природе. Но группами не более 30 человек.

"С 4 июля люди смогут собираться с друзьями и родными в собственных домах, но не более 2 семей одновременно. Кроме того, будет разрешено останавливаться в гостиницах и хостелах, а также кемпингах, при условии если в этих заведениях соблюдаются правила дезинфекции", – сообщил премьер Борис Джонсон.

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