Британцы станут на метр ближе: что предусматривает новый этап ослабления карантина
Премьер Британии Борис Джонсон объявил о новой фазе ослабления карантина в стране. В частности, с 4 июля отменяется правило обязательной социальной дистанции в 2 метра в общественных местах. Также возобновят работу пабы, рестораны и гостиницы.
Но, как пишет Sky News со ссылкой на слова Бориса Джонсона, ограничения на контакты все еще останутся. В стране будет действовать правило "метр плюс" вместо обязательных двух метров. То есть, людям советуют соблюдать дистанцию друг от друга не меньше, чем на метр.
Читайте также Великобритания планирует делать тесты на COVID-19 в аэропортах вместо двухнедельной обсервации
Премьер также отметил, что британцы должны выполнять все предписанные правила. В частности, носить защитные маски в общественном транспорте, а также ограничивать время общения с людьми и пребывание на свежем воздухе.
С 4 июля также позволят возобновить работу пабам и ресторанам, а еще спортивным центрам, парикмахерским, кинотеатрам, музеям и библиотекам. Однако крытые спорт-центры, бассейны и СПА-салоны пока не возобновят работу.
Зато гражданам позволят собираться на открытых площадках в кафе и на природе. Но группами не более 30 человек.
"С 4 июля люди смогут собираться с друзьями и родными в собственных домах, но не более 2 семей одновременно. Кроме того, будет разрешено останавливаться в гостиницах и хостелах, а также кемпингах, при условии если в этих заведениях соблюдаются правила дезинфекции", – сообщил премьер Борис Джонсон.
Что известно о коронавирусе в Великобритании
- Великобритания на четвертом месте в мире по количеству больных COVID-19. По состоянию на 24 июня там зафиксировали более 305 тысяч случаев инфицирования коронавирусной болезнью. Из них смертельные – почти 43 тысячи.
- С начала июня количество заболевших в стране постепенно уменьшается. Поэтому премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна уже прошла пик эпидемии.