Прем'єр Британії Борис Джонсон оголосив про нову фазу послаблення карантинних обмежень у країні. Зокрема, з 4 липня скасовується правило обов'язкової соціальної дистанції у 2 метри в громадських місцях. Також відновлять роботу паби, ресторани і готелі.

Але, як пише Sky News з посиланням на слова Бориса Джонсона, обмеження на контакти все ще залишатимуться. У країні діятиме правило "метр плюс" замість обов'язкових двох метрів. Тобто, людям радять дотримуватися дистанції один від одного не менше, ніж на метр.

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Прем'єр також наголосив, що британці мають виконувати всі визначені правила. Зокрема, носити захисні маски в громадському транспорті, а також обмежувати час спілкування з людьми та перебування на свіжому повітрі.

З 4 липня також дозволять відновити роботу пабам та ресторанам, а ще спортивним центрам, перукарням, кінотеатрам, музеям та бібліотекам. Однак криті спортцентри, басейни та СПА-салони поки ще не відновлять роботу.

Натомість громадянам дозволять збиратися на відкритих майданчиках в кафе та на природі. Але групами не більше, ніж 30 осіб.

"З 4 липня люди зможуть збиратися з друзями та рідними у власних домівках, але не більше, ніж 2 родини одночасно. Крім того, буде дозволено зупинятися в готелях та хостелах, а також кемпінгу, за умови якщо в цих закладах дотримуються правил дезінфекції", – повідомив прем'єр Борис Джонсон.

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