Британський уряд може відмовитися від 14-денної самоізоляції. Замість цього усім людям, які прибувають до країни, робитимуть тестування на COVID-19.

Як повідомляє The Times, Британії може запровадити обов'язкову перевірку на коронавірус відразу в аеропортах.

Що було раніше Велика Британія запровадила двотижневий карантин для всіх, хто прибуває з-за кордону

За інформацією видання, вже у липні в одному з найбільших аеропортів Великої Британії почнуться випробування нової системи контролю.

Що відомо про тести на коронавірус у Великій Британії

Тести на коронавірус робитиме приватна компанія.

Результати дослідження будуть відомі протягом 7 – 24 годин, а дізнатися про них можна буде онлайн.

Особи, у яких не виявлять коронавірус, будуть звільнені від проходження обсервації.

Зауважимо, що одразу низка країн також вирішили робити тестування в аеропортах. Адже проти запровадження обов'язкового карантину для туристів виступали великі авіаперевізники. Мовляв, такі правила вплинуть на відновлення об'ємів пасажирських перевезень.

Цікаво У Пекіні розпочали масове тестування жителів на коронавірус

Коронавірус у Великій Британії: головне

Станом на 20 червня у Великій Британії за добу зафіксували 128 летальних випадків, спричинених ускладненням коронавірусної інфекції.

Загалом від початку пандемії у Великій Британії підтвердили 303 110 випадків. Водночас за останній тиждень в Об'єднаному Королівстві суттєво зменшилася кількість нових випадків COVID-19.

У Великій Британії кількість осіб, які помирають у будинках для людей похилого віку, зросла на 61 відсоток протягом березня – квітня.



Як відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу