Британское правительство может отказаться от 14-дневной самоизоляции. Вместо этого всем людям, которые прибывают в страну, будут делать тестирование на COVID-19.

Как сообщает The Times, Британия может ввести обязательную проверку на коронавирус сразу в аэропортах.

Что было раньше Великобритания ввела двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за рубежа

По информации издания, уже в июле в одном из крупнейших аэропортов Великобритании начнутся испытания новой системы контроля.

Что известно о тестах на коронавирус в Великобритании

Тесты на коронавирус будет делать частная компания.

Результаты исследования будут известны в течение 7 – 24 часов, а узнать о них можно будет онлайн.

Люди, у которых не обнаружат коронавирус, будут освобождены от прохождения обсервации.

Заметим, что сразу ряд стран также решили делать тестирование в аэропортах. Ведь против введения обязательного карантина для туристов выступали крупные авиаперевозчики. Мол, такие правила повлияют на восстановление объемов пассажирских перевозок.

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Коронавирус в Великобритании: главное

По состоянию на 20 июня в Великобритании за сутки зафиксировали 128 летальных случаев, вызванных усложнением коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии в Великобритании подтвердили 303 110 случаев. В то же время за последнюю неделю в Соединенном Королевстве существенно уменьшилось количество новых случаев COVID-19.

В Великобритании количество лиц, умирающих в домах престарелых, выросло на 61 процент в течение марта – апреля.

Как отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала