Комментируя возможность предоставления Украине истребителей во время Мюнхенской конференции по безопасности, Сунак отметил, что существуют проблемы в обеспечении конкретными типами самолетов, передает 24 Канал.
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Что сказал Сунак об истребителях для Украины
Однако, если другие страны-союзники примут решение немедленно предоставить Украине истребители, то Великобритания поддержит их в этом, подчеркнул премьер Британии.
Что касается истребителей, то все знают, что есть сложности в предоставлении конкретных типов самолетов из-за всего, что с этим связано. Но мы сказали четко: если другие страны примут решение предоставить истребители немедленно, Соединенное Королевство с радостью поддержит это решение,
– сказал он.
Сунак сообщил, что украинские пилоты уже проходят обучение по стандартам НАТО в Великобритании в рамках долгосрочной поддержки обороны Украины. Он надеется, что другие страны тоже присоединятся к учениям украинских военных.
Также британский премьер призвал не терять время с военной поддержкой Украины.
"Для всех, кто говорит, что мы хотим, чтобы Украина победила, а Россия потерпела поражение, если вы верите в это, то вы должны действовать сейчас", – заявил Сунак.
Украине нужны долгосрочные гарантии безопасности
- Также во время выступления на Мюнхенской конференции Сунак отметил, что Запад должен обеспечить Украине гарантии безопасности.
- По словам британского премьера, понятно, что самым главным в повестке дня является вопрос передачи нам вооружения. В частности, речь идет о танках, системах ПВО и артиллерии.
- В то же время, он констатировал, что хотя Украина не является членом НАТО, однако Альянс должен сделать все, чтобы мы получили долгосрочные гарантии безопасности. Собственно, истребители являются также оружием, которое будет способствовать победе нашего государства.