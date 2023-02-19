Коментуючи можливість надання Україні винищувачів під час Мюнхенської конференції з безпеки, Сунак зауважив, що існують проблеми у забезпеченні конкретними типами літаків, передає 24 Канал.

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Що сказав Сунак про винищувачі для України

Однак якщо інші країни-союзники ухвалять рішення негайно надати Україні винищувачі, то Велика Британія підтримає їх у цьому, наголосив прем'єр Британії.

Щодо винищувачів, усі знають, що є складнощі у наданні конкретних типів літаків через усе, що з цим пов’язано. Але ми сказали чітко: якщо інші країни приймуть рішення надати винищувачі негайно, Сполучене Королівство з радістю підтримає це рішення,

– сказав він.

Сунак повідомив, що українські пілоти вже проходять навчання за стандартами НАТО у Великій Британії в рамках довгострокової підтримки оборони України. Він сподівається, що інші країни згодом теж приєднаються до навчань українських військових.

Також британський прем'єр закликав не гаяти час із військовою підтримкою України.

"Для всіх, хто каже, що ми хочемо, щоб Україна перемогла, а Росія зазнала поразки, якщо ви вірите в це, то ви повинні діяти зараз", – заявив Сунак.

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