Великобритания продолжит поддерживать Украину
Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на брифинге после встречи лидеров НАТО и "Большой семерки" в Брюсселе 24 марта.
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Борис Джонсон подчеркнул, что Великобритания продолжает оказывать количественную и качественную помощь Украине для защиты от "задиристого соседа".
Сегодня Британия пообещала, что отправит в Украину дополнительные 6 тысяч крылатых ракет и перечислит 25 миллионов фунтов на нужды ВСУ в рамках неограниченного финансирования.
– сказал Джонсон.
Усиление НАТО на линии фронта
Политик также сообщил, что Великобритания поддерживает страны НАТО на линии фронта. В частности, посылает войска в Болгарию. Британские войска уже находятся в Польше и Эстонии.
Политик подчеркнул, что это только начало.
Мы должны поддерживать свободную и демократическую Украину в долгосрочной перспективе. Это дружественная демократическая страна, воюющая за национальную безопасность,
– добавил Джонсон.
Главные результаты заседания НАТО
НАТО передаст Украине противотанковые и противоракетные комплексы и дроны. Также Североатлантический союз будет оказывать нашему государству финансовую и гуманитарную поддержку. Однако миротворческой миссии НАТО в Украине не будет, как и не будут закрывать небо.
Йенс Столтенберг заявил, что НАТО делает все возможное, чтобы война в Украине не превратилась в полномасштабную войну в мировых масштабах, в частности стран НАТО и России.
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