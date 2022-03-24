Великобритания продолжит поддерживать Украину

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на брифинге после встречи лидеров НАТО и "Большой семерки" в Брюсселе 24 марта.

Внимание Де-факто, третья мировая война уже идет, – интервью с Олесей Яхно

Борис Джонсон подчеркнул, что Великобритания продолжает оказывать количественную и качественную помощь Украине для защиты от "задиристого соседа".

Сегодня Британия пообещала, что отправит в Украину дополнительные 6 тысяч крылатых ракет и перечислит 25 миллионов фунтов на нужды ВСУ в рамках неограниченного финансирования.

– сказал Джонсон.

Усиление НАТО на линии фронта

Политик также сообщил, что Великобритания поддерживает страны НАТО на линии фронта. В частности, посылает войска в Болгарию. Британские войска уже находятся в Польше и Эстонии.

Политик подчеркнул, что это только начало.

Мы должны поддерживать свободную и демократическую Украину в долгосрочной перспективе. Это дружественная демократическая страна, воюющая за национальную безопасность,

– добавил Джонсон.

Главные результаты заседания НАТО

НАТО передаст Украине противотанковые и противоракетные комплексы и дроны. Также Североатлантический союз будет оказывать нашему государству финансовую и гуманитарную поддержку. Однако миротворческой миссии НАТО в Украине не будет, как и не будут закрывать небо.

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО делает все возможное, чтобы война в Украине не превратилась в полномасштабную войну в мировых масштабах, в частности стран НАТО и России.

Пресс-конференция Столтенберга после саммита НАТО: смотрите видео