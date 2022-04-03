Британия усилит поддержку Украины и давление на Путина, – Джонсон после разговора с Зеленским

Весь цивилизованный мир осудил русское вторжение. В частности, мощную поддержку Украине оказывает Великобритания. Она будет продолжать оказывать давление на страну-террористf, пока оккупационные войска не покинут территорию нашего государства.

Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон. У него 2 апреля был очередной разговор с президентом Владимиром Зеленским.

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Британия продолжит давить на Россию

Джонсон рассказал, что вечером во время разговора с Зеленским он поздравил храбрых бойцов ВСУ с тем, что они откинули российскую армию. В то же время, премьер признал огромные вызовы, с которыми приходится сталкиваться украинским защитникам, и ужасные страдания мирных жителей.

Великобритания будет продолжать увеличивать военную, экономическую и дипломатическую поддержку (Украина – 24 канал), включая последующее ужесточение санкций, чтобы увеличить экономическое давление на военную машину Путина,

– отметил британский премьер.

Он добавил, что давление Британии на Россию будет сохраняться, пока страна-агрессор не выведет свои войска с территории Украины.

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