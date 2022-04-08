Британия ввела санкции против дочерей Путина и его близкого соратника
8 апреля 2022 , 13:35Читати новину українською
Источник:EuroNews
Великобритания вслед за США и ЕС ввела санкции против дочерей президента России Владимира Путина.
В британском правительстве заявили, что роскошный образ жизни представителей ближайшего окружения Кремля теперь станет еще одной их целью.
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Великобритания ввела санкции против дочерей Путина
Кроме взрослых дочерей Владимира Путина в санкционноый список Великобритании попала и наследница министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
В Великобритании добавили, что Россия направляется к самой глубокой рецессии по распаду СССР. По оценкам британцев, за последние недели заморозили более 358 миллиардов долларов активов россиян из-за международных санкций.
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