Как объяснили на сайте правительства Британии, санкции направлены на тех, кто способствует вторжению России в Украину.

Важно Путину не хватает "пушечного мяса", – Денисенко о возможном привлечении сирийских боевиков

В частности, в "черном" списке оказались:

вагнеровцы;

несколько оборонных компаний,

российская железная дорога.

Эти санкции направлены на ключевые отрасли, поддерживающие незаконное вторжение России. Под ограничения также попала группа "Вагнера" ​​– организация российских наемников, которой, как сообщается, поручено убить президента Зеленского,

– говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Лиз Трасс подчеркнула, что Путину не следует питать иллюзий и заявила, что Британия объединена с союзниками и будет продолжать затягивать гайки российской экономики, чтобы обеспечить провал "спецоперации" в Украине.

Интересно! После полномасштабной войны России против Украины Великобритания наложила санкции более чем на 1000 человек и предприятий, связанных с режимом страны-агрессора.

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