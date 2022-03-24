Як пояснили на сайті уряду Британії, санкції спрямовані на тих, хто сприяє вторгненню Росії в Україну.
Важливо Путіну не вистачає "гарматного м'яса", – Денисенко про можливе залучення сирійських бойовиків
Зокрема, у "чорному" списку опинилися:
- вагнерівці;
- кілька оборонних компаній,
- російська залізниця.
Ці санкції спрямовані на ключові галузі, які підтримують незаконне вторгнення Росії. Під обмеження також потрапила група "Вагнера" – організація російських найманців, якій, як повідомляється, доручено вбити президента Зеленського,
– мовиться у повідомленні.
Міністерка закордонних справ Ліз Трасс наголосила, що Путіну не слід плекати ілюзій і заявила, що Британія об'єднана із союзниками і буде продовжувати затягувати гайки російської економіки, щоб забезпечити провал "спецоперації" в Україні.
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