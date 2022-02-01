О результатах встречи лидеры стран рассказали на совместном брифинге в Киеве. Президент Украины рассказал, что говорилось о расширении партнерства и либерализации торговли между нашими странами.
Важно Полная поддержка из Лондона, – Зеленский рассказал, о чем договорился с Джонсоном
Объемы двусторонней торговли выросли на 60%
Уже зафиксирован рост объемов двусторонней торговли между Украиной и Великобританией на 60%. На этом, сказал Зеленский, останавливаться не намерены и хотят расширить партнерство во всех сферах.
Кроме средств для военно-морского флота Украины Великобритания выделяет почти 2 миллиарда фунтов стерлингов на реализацию общих с Украиной конкретных и взаимовыгодных сфер. В частности: инфраструктуру и энергетику,
– подчеркнул президент.
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