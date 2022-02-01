Про результати зустрічі лідери країн розповіли на спільному брифінгу у Києві. Президент України розповів, що мовилось про розширення партнерства та лібералізацію торгівлі між нашими країнами.
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Обсяги двосторонньої торгівлі зросли на 60%
Вже зафіксовано зростання обсягів двосторонньої торгівлі між Україною та Великою Британією на 60%. На цьому, сказав Зеленський, зупинятись не збираються і хочуть розширити партнерство у всіх сферах.
Окрім коштів для військово-морського флоту України Британія виділяє майже 2 мільярди фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною конкретних та взаємовигідних сфер. Зокрема: інфраструктуру та енергетику,
– наголосив президент.
Борис Джонсон зауважив, що 1 лютого додатково оголосив про виділення 88 мільйонів фунтів стерлінгів – на підтримку системи управління та енергетичної безпеки України.
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Що відомо про візит Бориса Джонсона:
- Прем'єр Британії прибув в Україну 1 лютого. У Києві він провів перемовини з президентом України.
- Головною темою зустрічі стали заходи для протидії можливій російській агресії.
- Джонсон наголосив, що Росія має знати, які наслідки викличе ескалація.
- Прем'єр Британії запевнив, що поважає право України самій обирати, в яких організаціях брати участь.
Дивіться відео з зустрічі Джонсона та Зеленського: