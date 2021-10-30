Британия вызвала посла Франции: отношения между странами обострились еще больше

Отношения между Великобританией и Францией продолжают быть крайне напряженными. Причина этого – спор, связанный с доступом к британским водам после Brexit.

Поэтому британское правительство поручило министру иностранных дел вызвать посла Франции.

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Официальный представитель правительства Великобритании сказал, что сожалеет о "конфронтационной лексике, которая постоянно использовалась французским правительством в этом вопросе". Он подчеркнул, что это отнюдь не облегчает решение этой ситуации.

Мы выразили серьезную обеспокоенность как Франции, так и Комиссии ЕС. В качестве следующего шага министр иностранных дел поручил министру Венди Мортон вызвать посла Франции,

– говорится в сообщении британского правительства.

Кроме того, 2 патрульных корабля Королевского флота перевели в состояние "высокой готовности" для преодоления потенциальных блокад портов французскими рыболовными судами.

Что этому предшествовало

Проблема рыболовства была камнем преткновения в переговорах ЕС и Великобритании о торговле после Brexit. С одной стороны, рыбаки с ЕС ежегодно вылавливают в британских водах рыбы на более 600 миллионов фунтов стерлингов, а с другой, рынок ЕС – основной для сбыта Лондоном своего улова.

Власти Франции заявили, что запретят британским рыболовным судам заходить в некоторые французские порты. Чтобы избежать "блокады", Британия должна уладить спор по поводу лицензий на рыбалку. Кроме того, официальный Париж заявил, что может ограничить поставки энергии на Нормандские острова.

28 октября Франция арестовала один британский траулер и оштрафовала другой на фоне обострения спора относительно прав на рыбалку после Brexit.