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Британия оставляет лицензию российскому пропагандистскому каналу

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Британия оставляет лицензию российскому пропагандистскому каналу Russia Today
Британия оставляет лицензию российскому пропагандистскому каналу Russia Today / ТОб этом сообщает британская газетаelegraph

Российский телеканал Russia Today (RT) не будут лишать лицензии на вещание в Великобритании. Канал обвиняли в искаженном освещении инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

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В британском органе по регулированию телевидения Ofcom отметили, что "было бы неправильно" при вынесении решения по деятельности канала рассматривать действия зарубежных правительств.

"Если бы следственные органы Великобритании установили, что со стороны России в отношении Британии было незаконное применение силы, мы бы рассмотрели это должным образом в соответствии с нашими обязанностями, чтобы быть уверенными в том, что RT соответствует требованиям", – говорится в нем.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия.

12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". 12 марта Организация по запрету химического оружия (ОЗХЗ) подтвердила использование "Новичка" в отравлении Скрипалей.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобритании умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Новости политики Новости России Великобритания Отравление Сергея Скрипаля Российская пропаганда
Источник: 24 Канал
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