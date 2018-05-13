Британія залишає ліцензію російському пропагандистському каналу

Російський телеканал Russia Today (RT) не позбавлятимуть ліцензії на мовлення у Великій Британії. Канал звинувачували у викривленому висвітлюванні інциденту з отруєнням екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля в британському місті Солсбері.

Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

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У британському органі з регулювання телебачення Ofcom наголосили, що "було б неправильно" при винесенні рішення щодо діяльності каналу розглядати дії зарубіжних урядів.

"Якби слідчі органи Великобританії встановили, що з боку Росії щодо Британії було незаконне застосування сили, ми б розглянули це належним чином відповідно до нашими обов'язками, щоб бути впевненими в тому, що RT відповідає вимогам", – йдеться в ньому.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". 12 березня Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила використання "Новачка" в отруєнні Скрипалів.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.