Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что не знает, почему британская разведка подчеркнула это сейчас, ведь россияне используют этот самолет с начала вторжения.

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А-50 оккупанты применяют с первых дней войны и на севере, а сейчас чаще в акватории обоих морей. Это самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Его задача и состоит в том, чтобы обнаруживать. Чем выше он поднимается, тем дальше он может видеть вглубь нашего государства все воздушные цели.

– сказал Юрий Игнат.

В то же время, по словам спикера, ему неизвестно, как работа А-50 может быть связана с зенитно-ракетным комплексом С-400, о чем говорится в отчете Минобороны Британии.

Что сообщила разведка