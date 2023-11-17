Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що не знає, чому британська розвідка наголосила на цьому зараз, адже росіяни використовують цей літак з початку вторгнення.
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А-50 окупанти застосовують з перших днів війни і на Півночі, а зараз частіше в акваторії обох морів. Це літак дальнього радіолокаційного виявлення. Його завдання й полягає в тому, щоб виявляти. Чим вище він піднімається, тим далі він може бачити вглиб нашої держави всі повітряні цілі,
– сказав Юрій Ігнат.
Водночас, за словами речника, йому невідомо, як робота А-50 може бути пов'язана із зенітно-ракетним комплексом С-400, про що, власне, йдеться у звіті Міноборони Британії.
Що повідомила розвідка
- В аналітичному огляді розвідка Великої Британії за 17 листопада повідомила, що Росія вперше почала використовувати літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50, щоб ідентифікувати цілі для своєї ППО С-400.
- Зазначалось, що Росія, ймовірно, прискорила інтеграцію A-50 і С-400 частково через побоювання можливого використання Україною бойових винищувачів, наданих Заходом.