Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що не знає, чому британська розвідка наголосила на цьому зараз, адже росіяни використовують цей літак з початку вторгнення.

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А-50 окупанти застосовують з перших днів війни і на Півночі, а зараз частіше в акваторії обох морів. Це літак дальнього радіолокаційного виявлення. Його завдання й полягає в тому, щоб виявляти. Чим вище він піднімається, тим далі він може бачити вглиб нашої держави всі повітряні цілі,

– сказав Юрій Ігнат.

Водночас, за словами речника, йому невідомо, як робота А-50 може бути пов'язана із зенітно-ракетним комплексом С-400, про що, власне, йдеться у звіті Міноборони Британії.

Що повідомила розвідка