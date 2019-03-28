Британская драма: выходить нельзя оставаться

Все больше граждан Великобритании выступают против Brexit и хотят остаться в Евросоюзе.

До официального выхода Великобритании из состава Евросоюза осталось лишь несколько дней (если не учитывать новые, довольно короткие отсрочки этой даты, на которые согласились европейцы, чтобы дать британцам возможность все-таки разобраться самим с собой и принять хоть какое-то сведомое решение).

В стране бушуют страсти: депутаты Палаты общин британского парламента один за одним отвергают варианты "цивилизованного Brexit", премьер-министр Ее Величества Тереза Мэй грозится уйти в отставку. А петиция с требованием проведения нового референдума по выходу из ЕС собрала уже более миллиона голосов британских избирателей – такого не бывало еще за все послевоенные годы.



Британцы видят свое будущее в составе Европейского Союза / Фото Getty images

Последняя новость из Лондона: после того, как британский парламент уже во второй раз отклонил план Brexit, который разработало правительство Терезы Мэй вместе с представителями Евросоюза, депутаты один за другим выбросили на помойку еще восемь альтернативных планов выхода, предоставленных различными группами политиков. Похоже, что ни один компромиссный вариант не удовлетворяет членов Палаты Общин. Любой план встречается яростным сопротивлением, причем половина депутатов голосуют "против" из-за того, что считают все эти компромиссы слишком "проевропейскими". Другая половина – наоборот: из-за того, что хотели бы остаться в ЕС. Несмотря на эти, совершенно противоположные, мотивы, они дружно отвергают любые возможные варианты.

Британский парламент – "балувана Галя"

Все это привело к тотальному политическому хаосу в стране. Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что в случае, если хоть какой-то вариант будет все же принят – она готова уйти в отставку. И не потому, что она тоже против соглашения о Brexit, а наоборот – таким образом она, жертвуя своей собственной карьерой, желает поощрить своих политических противников все же проголосовать за "цивилизованный Brexit".



Тереза Мэй / Фото Getty images

В любом случае, – подчеркнула Мэй, она не будет руководить следующей фазой переговоров о Brexit. Она лишь надеется, что до конца этой недели, когда она уже в третий раз примет правительственный вариант соглашения с ЕС о выходе на голосование – депутаты смилуются и проголосуют за него большинством голосов. Скорее всего, это – напрасные надежды: в конце концов, дважды уже нижняя палата британского парламента это соглашение отклонила – то откуда вдруг возьмутся необходимые голоса для третьей попытки?

Судя же по тому, что были отклонены и все восемь альтернативных вариантов – британские депутаты вообще не знают, чего они от этого Brexit хотят: им не пригодилось ни сохранение тесных связей с Евросоюзом, ни второй референдум, ни даже выход без всякой сделки. Пресса называет все это "провальным марафоном" и подвергает парламент сокрушительной критике.

Так, например, британское ежедневное издание The Guardian подчеркнуло, что "в конце мы дождались лишь осечки вместо выстрела. После восьми голосований, которые состоялись в среду, ничего не изменилось – по крайней мере, пока что. Трудно представить себе, как Мэй собирается протолкнуть собственный вариант". Правда, у газеты появилась и своя идея, как можно было бы поступить: Тереза Мэй, – считает автор статьи, – могла бы объявить референдум о принятии разработанного правительством соглашения. Чтобы напугать депутатов и заставить их проголосовать так, как ей нужно.



Британцы на акции протеста требовали нового референдума по Brexit / Фото Getty images

Одна из самых популярных газет мира Financial Times, в свою очередь, вышла в четверг с заголовком: "Если открываются одни двери – другие закрываются". "Среда принесла Британии худшие результаты, – прокомментировало издание это провальное голосование, – потому что и те, кто поддерживает новый референдум, и сторонники таможенного союза не желают делать уступки друг другу и ни в коем случае не хотят уступать Терезе Мэй". "Ястребы" могут теперь надеяться на Brexit без всякой сделки", – считает газета.

Благородная Тереза Мэй

Телерадиокомпания BBC вообще выражает сомнение относительно самой возможности достижения какого-то взаимопонимания до конца последней отсрочки Brexit.

Премьер-министр предложила оплатить "последнюю цену" – она уйдет в отставку: величайший жест, который когда-либо делал любой лидер, – пишет BBC. – Но попытка хотя бы таким образом спасти сделку провалилась. Парламент не был готов предложить собственный план, который вел бы к успеху. Поэтому быстрое решение остается пока недоступным.

По мнению BBC, британские политики и предприниматели сейчас находятся в состоянии столь глубокого раскола, что так называемого "Brexit-хаоса" просто невозможно избежать.

Внешние наблюдатели тоже оценили благородный и отчаянный жест британского премьера. Так, немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет: "Тереза Мэй пошла ва-банк и бросила на весы даже собственное политическое будущее, чтобы все же провести через парламент соглашение с Евросоюзом и дать Британии возможность упорядоченного выхода". Если бы это получилось, – считает ведущее немецкое издание, – если бы заявление Мэй об отставке принесло бы необходимые последние голоса за сделку, то Великобритания организованно покинула бы Евросоюз 22 мая.



Британцы видят свое будущее в ЕС / Фото Getty images

Можно представить себе, что Мэй хотела бы пережить этот день еще в своем кресле, – подчеркивает газета, – а тогда уже все. Это было бы для нее почетное политическое самоубийство.

Если же этого не произойдет – тогда, по прогнозу FAZ, Британию ждет целый ряд политических конфликтов, который приведет к досрочным выборам. В этом случае, скорее всего, будет неизбежным... нет, не "дикий Brexit", а новые долгосрочные отсрочки выхода.

Что вам нужно, британцы?

Точку в этом многословном анализе ситуации ставит, вероятно, еще одно немецкое издание Spiegel Online. Статья, которая вышла на этом портале, называется просто: "Британцы не знают, чего они хотят". Как считает журнал, голосование в британском парламенте выявило один особый момент: обычно план действий определяет правительство, а не депутаты, это – прерогатива исполнительной власти. Но в среду такое право получили именно британские депутаты – и потопили его в говорильне.

Ни один из восьми вариантов Brexit не получил даже намека на поддержку, – подчеркивает Spiegel Online, – и именно на это надеялись Мэй и ее люди. Правительство продолжает цепляться за собственное соглашение с ЕС, которое, по крайней мере, можно выполнить прямо сейчас. Но, если британцы и 12 апреля не будут знать, чего они, собственно, хотят, они еще на четыре месяца останутся в Евросоюзе.

Тем временем, среди британцев распространяется желание остаться в ЕС не на четыре месяца, а вообще – просто остаться там. Новую петицию о проведении второго референдума о Brexit подписали уже более миллиона подданных Ее Величества – такой активности Соединенное Королевство не знало со времен окончания Второй Мировой войны. Опросы демонстрируют, что, если бы референдум состоялся в это воскресенье – против выхода из ЕС проголосовали бы 56% британцев.



Участие в акция против выхода Соединенного Королевства из состава Европейского Союза приняли даже дети / Фото Getty images

Особенно активными стали те подданные Ее Величества, которые живут за пределами Великобритании: по их мнению, они по-глупому потеряли свое право проголосовать и теперь вынуждены опасаться за собственное будущее. Ведь, если страна выйдет из ЕС, они потеряют право жить, работать и свободно передвигаться в Европе. В этом случае, – предупреждают большинство "иностранных" британцев, – им придется всерьез задуматься о смене своего гражданства. Возвращаться домой они просто не желают.

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