Британська драма: виходити не можна залишатися

Все більше громадян Великої Британії виступають проти Brexit і хочуть залишитися в Євросоюзі.

До офіційного виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу залишилося лише кілька днів (якщо не зважати на нове, доволі коротке відтермінування цієї дати, на яке погодилися європейці, аби дати британцям змогу все ж таки розібратися самим із собою та ухвалити бодай якесь притомне рішення).

В країні вирують пристрасті: депутати Палати громад британського парламенту один за одним відкидають варіанти "цивілізованого Brexit", прем'єр-міністр Її Величності Тереза Мей погрожує піти у відставку. А петиція з вимогою проведення нового референдуму щодо виходу з ЄС зібрала вже більш, ніж мільйон голосів британських виборців – такого не бувало ще за всі повоєнні роки.



Британці бачать своє майбутнє у складі Європейському Союзі / Фото Getty images

Остання новина з Лондона: після того, як британський парламент вже вдруге відхилив план Brexit, якого розробив уряд Терези Мей разом із представниками Євросоюзу, депутати один за одним викинули на смітник ще вісім альтернативних планів виходу, наданих різними групами політиків. Схоже, що жоден компромісний варіант не задовольняє членів Палати Громад. Будь-який план зустрічається шаленим спротивом, причому половина депутатів голосує "проти" через те, що вважають всі ці компроміси надто "проєвропейськими". Інша половина – навпаки: через те, що хотіли б залишитися в ЄС. Незважаючи на ці, цілком протилежні, мотиви, вони дружно відкидають будь-які можливі варіанти.

Британський парламент – "балувана Галя"

Все це призвело до тотального політичного хаосу в країні. Прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що в разі, якщо бодай якийсь варіант буде все ж таки ухвалено – вона готова піти у відставку. І не тому, що вона теж проти угоди про Brexit, а навпаки – таким чином вона, жертвуючи своєю власною кар'єрою, бажає заохотити своїх політичних супротивників все ж таки проголосувати за "цивилізований Brexit".



Тереза Мей / Фото Getty images

В будь-якому разі, – підкреслила Мей, вона не буде керувати наступною фазою переговорів про Brexit. Вона лише сподівається, що до кінця цього тижня, коли вона вже втретє винесе урядовий варіант угоди з ЄС про вихід на голосування – депутати змилуються та проголосують за нього більшістю голосів. Скоріш за все, це – марні сподівання: зрештою, двічі вже нижня палата британського парламенту цю угоду відхилила – то звідки раптом візьмуться необхідні голоси для третьої спроби?

Судячи ж із того, що були відхилені й всі вісім альтернативних варіантів – британські депутати взагалі не знають, чого вони від того Brexit бажають: їм не згодилося ні збереження тісних зв'язків із Євросоюзом, ні другий референдум, ані навіть вихід без всякої угоди. Преса називає все це "провальним марафоном" та піддає парламент нищівній критиці.

Так, наприклад, британське щоденне видання The Guardian підкреслило, що "наприкінці ми діждалися лише осічки замість пострілу. Після восьми голосувань, які відбулися в середу, нічого не змінилося – принаймні, поки що. Важко уявити собі, як Мей збирається проштовхнути власний варіант". Щоправда, в газети з'явилася й своя ідея, як можна було б вчинити: Тереза Мей, – вважає автор статті, – могла б оголосити референдум щодо прийняття розробленої урядом угоди. Аби налякати депутатів та змусити їх проголосувати так, як їй потрібно.



Британці на акції протесту вимагали нового референдуму щодо Brexit / Фото Getty images

Одна з найпопулярніших газет світу, Financial Times, в свою чергу, вийшла в четвер із заголовком: "Якщо відчиняються одні двері – інші зачиняються". "Середа принесла Британії найгірші результати, – прокоментувало видання це провальне голосування, – тому що й ті, хто підтримує новий референдум, і прибічники митного союзу не бажають робити поступки одні одним й в жодному разі не хочуть поступатися Терезі Мей". "Яструби" можуть тепер сподіватися на Brexit без жодної угоди", – вважає газета.

Благородна Тереза Мей

Телерадіокомпанія BBC взагалі висловлює сумнів щодо самої можливості досягнення якогось порозуміння до кінця останнього відтермінування Brexit.

Прем'єр-міністр запропонувала сплатити "останню ціну" – вона піде у відставку: найвеличніший жест, якого коли-небудь робив будь-який лідер, – пише BBC. – Але спроба бодай таким чином врятувати угоду провалилася. Парламент не був готовий запропонувати власний план, який вів би до успіху. Тому швидке рішення залишається поки що недоступним.

На думку BBC, британські політики та підприємці наразі перебувають в стані настільки глибокого розколу, що так званого "Brexit-хаосу" просто неможливо уникнути.

Зовнішні спостерігачі теж оцінили благородний та відчайдушний жест британської прем'єрки. Так, німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung пише: "Тереза Мей пішла ва-банк і кинула на ваги навіть власне політичне майбутнє, аби все ж таки провести через парламент угоду з Євросоюзом та дати Британії можливість впорядкованого виходу". Якби це вийшло, – вважає провідне німецьке видання, – якби заява Мей про відставку принесла б необхідні останні голоси за угоду, то Велика Британія організовано покинула б Євросоюз 22 травня.



Британці бачать своє майбутнє у ЄС / Фото Getty images

Можна уявити собі, що Мей хотіла б пережити цей день ще в своєму кріслі, – підкреслює газета, – а тоді вже все. Це було б для неї почесне політичне самовбивство.

Якщо ж цього не станеться – тоді, за прогнозом FAZ, на Британію чекає ціла низка політичних конфліктів, яка призведе до дострокових виборів. В цьому випадку, скоріш за все, неминучим буде... ні, не "дикий Brexit", а нове довгострокове відтермінування виходу.

Що вам треба, британці?

Крапку в цьому багатослівному аналізі ситуації ставить, певно, ще одне німецьке видання – Spiegel Online. Стаття, яка вийшла на цьому порталі, називається просто: "Британці не знають, чого вони хочуть". Як вважає журнал, голосування в британському парламенті виявило один особливий момент: зазвичай план дій визначає уряд, а не парламентарі, це – прерогатива виконавчої влади. Але в середу таке право отримали саме британські депутати – й потопили його в говорильні.

Жоден з восьми варіантів Brexit не отримав навіть натяку на підтримку, – підкреслює Spiegel Online, – й саме на це сподівалася Мей та її люди. Уряд продовжує чіплятися за власну угоду з ЄС, яку, принаймні, можна виконати просто зараз. Але, якщо британці й 12 квітня не знатимуть, чого вони, власне, бажають, то вони ще на чотири місяці залишаться в Євросоюзі.

Тим часом, серед британців поширюється бажання залишитися в ЄС не на чотири місяці, а взагалі – просто залишитися тай усе. Нову петицію про проведення другого референдума щодо Brexit підписали вже більш мільйона підданих Її Величності – такої активності Сполучене Королівство не знало з часів завершення Другої Світової війни. Опитування демонструють, що, якби референдум відбувся цієї неділі – проти виходу з ЄС проголосували б 56% британців.



Участь в акція проти виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського Союзу взяли навіть діти / Фото Getty images

Особливо активними стали ті піддані Її Величності, які живуть за межами Великої Британії: на їх думку, вони по-дурному змарнували своє право проголосувати й тепер змушені побоюватися за власне майбутнє. Адже, якщо країна таки вийде з ЄС, вони втратять право жити, працювати й вільно пересуватися в Європі. В цьому випадку, – попереджає більшість "іноземних" британців, – їм доведеться всерйоз замислитися про зміну свого громадянства. Повертатися додому вони просто не бажають.

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