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      У Лондоні відповіли відмовою на скандальну петицію про скасування Brexit

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      Уряд Великобританії відмовився припиняти Brexit
      Уряд Великобританії відмовився припиняти Brexit / Фото з відкритих джерел

      Уряд Великобританії не має наміру просити Євросоюз про скасування процедури виходу країни зі складу ЄС і продовжить працювати над здійсненням Brexit.

      Заява уряду, що з'явилася у вівторок ввечері на сайті парламенту країни, стала відповіддю на петицію про скасування Brexit, яку підтримали майже 5,8 мільйона жителів Великобританії.

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      Ми поважаємо результати референдуму 2016 року і разом з парламентом продовжимо працювати над затвердженням угоди, яка забезпечить вихід нашої країни з Європейського союзу,
      – йдеться в заяві, підготовленій Міністерством з питань Brexit.

      Водночас уряд визнав, що петиція отримала істотну підтримку, однак наголосив, що майже три чверті британців, які мають право голосувати, взяли участь у референдумі 2016 року, очікуючи, що на його результати будуть зважати.

      У заяві також зазначається, що консервативний уряд не порушуватиме обіцянок народові країни. У кабінеті прем'єр-міністра Терези Мей вважають, що відмовившись від здійснення Brexit, уряд підірве до себе довіру жителів Великобританії, а також завдасть сильного удару по основах демократії.

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      Нагадаємо, що петиція про скасування Brexit і збереження членства Великобританії в ЄС отримало найбільш широку підтримку з усіх петицій, які коли-небудь розміщувалися на сайті парламенту Великобританії. Збір підписів було розпочато 20 лютого. До 18 березня вона зібрала 10 тисяч підписів, до 20 березня їх кількість перевищила 100 тисяч, а вже на наступний день перевалила за 2 мільйони.

      Згідно з чинною процедурою, будь-яка петиція, яка набрала більше 10 тисяч підписів, вимагає офіційної реакції уряду, а після досягнення позначки в 100 тисяч повинна бути розглянута у парламенті. Ніяка підтримка не гарантує, що вимоги прихильників петиції будуть задоволені, однак парламент 1 квітня зобов'язаний провести дебати з питання про скасування Brexit.

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      Теги: Новини політики Великобританія Brexit Європа
      Джерело: 24 Канал
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