В Лондоне ответили отказом на скандальную петицию об отмене Brexit

Правительство Великобритании не намерено просить Евросоюз об отмене процедуры выхода страны из состава ЕС и продолжит работать над осуществлением Brexit.

Заявление правительства, появилась во вторник вечером на сайте парламента страны, стала ответом на петицию об отмене Brexit, которую поддержали почти 5,8 миллиона жителей Великобритании.

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Мы уважаем результаты референдума 2016 и вместе с парламентом продолжим работать над утверждением соглашения, которое обеспечит выход нашей страны из Европейского союза,

– говорится в заявлении, подготовленном Министерством по вопросам Brexit.

В то же время правительство признало, что петиция получила существенную поддержку, однако отметило, что почти три четверти британцев, имеющих право голосовать, приняли участие в референдуме 2016 года, ожидая, что с его результатами будут считаться.

В заявлении также отмечается, что консервативное правительство не будет нарушать обещаний. В кабинете премьер-министра Терезы Мэй считают, что отказавшись от осуществления Brexit, правительство подорвет к себе доверие жителей Великобритании, а также нанесет сильный удар по основам демократии.

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Напомним, что петиция об отмене Brexit и сохранении членства Великобритании в ЕС получила наиболее широкую поддержку из всех петиций, которые когда-либо размещались на сайте парламента Великобритании. Сбор подписей был начат 20 февраля. До 18 марта она собрала 10 тысяч подписей, до 20 марта их количество превысило 100 тысяч, а уже на следующий день перевалило за 2 миллиона.

Согласно действующей процедуре, любая петиция, которая набрала больше 10 тысяч подписей, требует официальной реакции правительства, а после достижения отметки в 100 тысяч должна быть рассмотрена в парламенте. Никакая поддержка не гарантирует, что требования сторонников петиции будут удовлетворены, однако парламент 1 апреля обязан провести дебаты по вопросу об отмене Brexit.