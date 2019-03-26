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      Британські депутати доручили парламенту визначати хід Brexit

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      Хід Brexit визначатиме парламент Великобританії
      Хід Brexit визначатиме парламент Великобританії / Matt Dunham

      Палата громад британського парламенту висловилася на користь проведення серії голосувань що альтернатив проекту угоди про умови Brexit. Міністр з питань Brexit Стівен Барклі зазначив, що голосування не матимуть зобов'язуючої сили для уряду, проте посилять тиск на кабінет Терези Мей.

      У понеділок ввечері депутати 329 голосами проти 302 підтримали поправку, внесену консерватором Олівером Летуїна, яка повинна дати їм можливість на цьому тижні визначити, який варіант здійснення Brexit буде прийнятний для більшості членів Палати громад.

      Читайте також: Євросоюз завершив підготовку до виходу Великобританії без угоди

      У поправці не уточнюється, які саме альтернативи будуть запропоновані депутатам, які повинні отримати право в цю середу самостійно визначити порядок денний парламенту, щоб розглянути різні пропозиції, що стосуються ситуації навколо Brexit. При цьому серед варіантів може бути вибір між проведенням другого референдуму, скасуванням Brexit, виходом з ЄС без угоди і збереженням членства країни в Митному союзі ЄС і єдиному європейському ринку.

      Що таке Brexit?Це – вихід Великої Британії зі складу Європейського Союзу. Референдум з цього питання відбувся ще 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% осіб. За те, щоб залишитись у складі ЄС – 48,1%.

      У понеділок ввечері депутати також відхилили поправку, внесену представницею опозиційної Лейбористської партії Маргарет Беккетт, яка закликала до того, щоб у парламентаріїв за тиждень до наміченого терміну виходу країни з ЄС була можливість ще раз висловитися за чи проти можливості Brexit без угоди. Поправка, внесена головою лейбористів Джеремі Корбін і багато в чому повторювала поправку Летуїна, була знята з голосування самим лідером опозиції.

      Нові відставки

      Результатом голосування стала нова низка відставок в британському уряді. Через незгоду з позицією Кабміну по Brexit свій пост покинув заступник міністра закордонних справ Великобританії Алістер Берт, який курирував в Форін офісі напрямок Близького Сходу і Північної Африки. Крім нього, серед тих, хто порушив партійну дисципліну і підтримав поправку Летуїна, виявилися заступник міністра у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії Річард Херрінгтон, а також заступник міністра охорони здоров'я Стів Брін. Вони також оголосили про свої відставки.

      Які проблеми очікують на Британію у разі жорсткого Brexit – у матеріалі 24 каналу

       

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      Теги: Новини політики Великобританія Brexit Тереза Мей
      Джерело: 24 Канал
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