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      Євросоюз завершив підготовку до виходу Великобританії без угоди

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      Вихід Великобританії з Євросоюзу
      Вихід Великобританії з Євросоюзу / Фото з відкритих джерел

      У Європейському Союзі завершили підготовку до можливого виходу Великої Британії без угоди зі складу ЄС 12 квітня.

      Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

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      У Євросоюзі вважають, що Велика Британія "все більш ймовірно" ухвалить рішення про вихід, і після цього вона стане третьою країною без будь-яких перехідних заходів.

      Усі закони ЄС перестануть застосовуватися до Великої Британії з цього моменту. Перехідного періоду не буде, як передбачено в угоді на зняття коштів. Це, очевидно, призведе до значних проблем для громадян і бізнес,
      — йдеться у повідомленні Євросоюзу.

      Надалі відносини між ЄС та Британією буде регулювати міжнародне право, зокрема правила Всесвітньої торгової організації. На всіх кордонах будуть припинені правила та тарифи ЄС, разом із перевірками та контролем митних і санітарних стандартів.

      Що таке Brexit?Це – вихід Великої Британії зі складу Європейського Союзу. Референдум з цього питання відбувся ще 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% осіб. За те, щоб залишитись у складі ЄС – 48,1%.

      Тим часом уряд Великобританії збереться на позачергове засідання, яке може визначити долю Brexit і прем'єр-міністерки Терези Мей.

      За даними ЗМІ, варіанти для голосування будуть наступні: угода про вихід з ЄС, укладена Мей, Brexit без угоди; відміна Brexit та проведення другого референдуму з цього питання.

      Зараз у Лондоні тривають протести, близько мільйона британців вийшли на вулиці міста з вимогою нового референдуму щодо Brexit.

      Чому Британія так довго не може вийти з ЄС?

      Уряду та парламенту Британії не сподобались умови виходу з ЄС, про які домовилась прем'єрка Мей з Європарламентом. Тож вони відхилили першу угоду щодо Brexit. Після Brexit Британія матиме фінансові зобов'язання щодо 74 європейських установ. Тож виникло питання про вихід Британії з ЄС без угоди. Та в такому разі на голови британців дуже швидко б обвалилися проблеми експорту до країн ЄС, руху фінансів, перетину кордону з ЄС, умов перебування там британських громадян тощо.

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      Проте Мей так і не представила жодного "плану Б". Зрештою, парламент Британії проголосував за поправку, яка виключає Brexit без угоди з Брюсселем. Тоді ж також проголосували і проти перенесення дати виходу країни з ЄС з 29 березня на кінець 2019 року. Мей поїхала домовлятися про нову угоду з ЄС, проте знову зазнала невдачі. Палата громад парламенту Великобританії 12 березня двічі відхилила угоду про вихід країни з ЄС.

      тереза мей брехіт британія євросоюз
      Тереза Мей //gettyimage

      20 березня прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявивла, що готова відкласти Brexit, але не довше, ніж на три місяці, до 30 червня.

      Втім у Євросоюзі вирішили дати країні час лише до 22 травня. І за однієї умови, якщо британський парламент до кінця наступного тижня нарешті схвалить угоду про Брекзит – а саме про те, як країна буде співпрацювати з Європейським союзом після виходу з об'єднання. Якщо ж ні, то доведеться покинути Об'єднану Європу до середини квітня.

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      Теги: Новини політики Тереза Мей Великобританія Євросоюз Brexit
      Джерело: 24 канал
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