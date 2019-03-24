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      Вимагають референдуму щодо Brexit: британці вийшли на вулиці Лондона

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      У Лондоні тривають протести, близько мільйона британців вийшли на вулиці міста з вимогою нового референдуму щодо Brexit.

      Учасники маршу пройшлися від Гайд-парку до будівлі Парламент, передає BBC.

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      Вони сподіваються переконати депутатів підтримати ідею проведення повторного референдуму, щоб на ньому британці визначились, чи дійсно слід виходити з Євросоюзу.

      Що таке Brexit?Це – вихід Великої Британії зі складу Європейського Союзу. Референдум з цього питання відбувся ще 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% осіб. За те, щоб залишитись у складі ЄС – 48,1%.

      "У нас проста вимога: за народом повинно залишитися останнє слово в тому, що стосується Brexit", – сказали організатори.

      Днями на урядовому сайті навіть розмістили петицію про відмову виходу з Об'єднаної Європи. На сьогодні під петицією підписались майже п'ять мільйонів людей.

      Від першого референдуму настрої кардинально змінились. Тому важливо, щоб ми знову проголосували,
      – сказав один з протестувальників.

      brexit лондон британія
      Плакат з надписом "Путін любить Brexit" на мітингу в Лондоні //ВВС

      Є докази, що Росія втручалася в кампанію, публікуючи фейкових новини в Twitter і Facebook перед референдумом. Аррон Бенкс пов'язаний з російськими чиновниками, і його кампанія Leave.EU отримала нез'ясовно великі пожертви,
      – заявив протестувальник Стівен з Річмонда.

      Чому Британія так довго не може вийти з ЄС?

      Уряду та парламенту Британії не сподобались умови виходу з ЄС, про які домовилась прем'єрка Мей з Європарламентом. Тож вони відхилили першу угоду щодо Brexit. Після Brexit Британія матиме фінансові зобов'язання щодо 74 європейських установ. Тож виникло питання про вихід Британії з ЄС без угоди. Та в такому разі на голови британців дуже швидко б обвалилися проблеми експорту до країн ЄС, руху фінансів, перетину кордону з ЄС, умов перебування там британських громадян тощо.

      Які проблеми очікують на Британію у разі жорсткого Brexit – у матеріалі 24 каналу

      Проте Мей так і не представила жодного "плану Б". Зрештою, парламент Британії проголосував за поправку, яка виключає Brexit без угоди з Брюсселем. Тоді ж також проголосували і проти перенесення дати виходу країни з ЄС з 29 березня на кінець 2019 року. Мей поїхала домовлятися про нову угоду з ЄС, проте знову зазнала невдачі. Палата громад парламенту Великобританії 12 березня двічі відхилила угоду про вихід країни з ЄС.

      20 березня прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявивла, що готова відкласти Brexit, але не довше, ніж на три місяці, до 30 червня.

      Втім у Євросоюзі вирішили дати країні час лише до 22 травня. І за однієї умови, якщо британський парламент до кінця наступного тижня нарешті схвалить угоду про Брекзит – а саме про те, як країна буде співпрацювати з Європейським союзом після виходу з об'єднання. Якщо ж ні , то доведеться покинути Об'єднану Європу до середини квітня.

      Читайте також: Французька міністерка назвала свого кота Brexit – надто нерішучий

      Журналіст "Голосу Америки" Богдан Цюпин зазначив, що для Великої Британії відкладення не вирішує найголовнішої проблеми, а саме відсутності чіткої більшості у парламенті щодо Brexit. Його уряд виторгував впродовж двох років переговорів з Брюсселем.

      Дивіться відео коментаря журналіста:

       

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      Теги: Великобританія Brexit Тереза Мей Лондон Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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