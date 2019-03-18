Французька міністерка назвала свого кота Brexit – надто нерішучий

Brexit – так міністерка Франції у справах Європи Наталі Луазо назвала свого кота, адже у нього надто нерішучий характер.

Про це чиновниця сказала під час інтерв'ю виданню Іndependent. Чому Луазо обрала для кота саме такі ім'я? РІч у тому, що він постійно нявкає і просить, щоб йому відкрили двері. А коли двері відчинені – нікуди не йде.

Читайте також: Великобританія не вийде з ЄС у березні

Саме так, за словами Луазо, поводиться і Велика Британія, коли мова заходить про її членство в Євросоюзі.

Кіт будить мене щоранку і нявчить до хрипу, бо начебто хоче вийти. Та коли я відчиняю перед ним двері – він стоїть на місці, не приймаючи рішення, йти таки чи не йти. Я виставляю його за двері. А він лише пильно на мене дивиться...

– розповіла Наталі Луазо.

До слова, саме Луазо буде головним кандидатом від партії чинного президента Еммануеля Макрона на виборах 2019 року до Європарламенту. Вона неодноразово і жорстко, а часто й провокативно, висловлювалася про переговори щодо Brexit.



Наталі Луазо порівняла Британію зі своїм котом