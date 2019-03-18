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      Французька міністерка назвала свого кота Brexit – надто нерішучий

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      Нерішучий котик Brexit
      Нерішучий котик Brexit / Ілюстративне фото

      Brexit – так міністерка Франції у справах Європи Наталі Луазо назвала свого кота, адже у нього надто нерішучий характер.

      Про це чиновниця сказала під час інтерв'ю виданню Іndependent. Чому Луазо обрала для кота саме такі ім'я? РІч у тому, що він постійно нявкає і просить, щоб йому відкрили двері. А коли двері відчинені – нікуди не йде.

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      Саме так, за словами Луазо, поводиться і Велика Британія, коли мова заходить про її членство в Євросоюзі.

      Кіт будить мене щоранку і нявчить до хрипу, бо начебто хоче вийти. Та коли я відчиняю перед ним двері – він стоїть на місці, не приймаючи рішення, йти таки чи не йти. Я виставляю його за двері. А він лише пильно на мене дивиться...
      – розповіла Наталі Луазо.

      До слова, саме Луазо буде головним кандидатом від партії чинного президента Еммануеля Макрона на виборах 2019 року до Європарламенту. Вона неодноразово і жорстко, а часто й провокативно, висловлювалася про переговори щодо Brexit.

      Луазо
      Наталі Луазо порівняла Британію зі своїм котом

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      Теги: Новини Франції Великобританія Brexit
      Джерело: 24 Канал
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