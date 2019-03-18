Французская министр назвала своего кота Brexit – слишком нерешительный

Brexit - так министр Франции по делам Европы Натали Луазо назвала своего кота, ведь у него слишком нерешительный характер.

Об этом чиновница сказала во время интервью изданию Иndependent. Почему Луазо выбрала для кота именно такие имя? Дело в том, что он постоянно мяукает и просит, чтобы ему открыли дверь. А когда двери открыты – никуда не идет.

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Именно так, по словам Луазо, ведет себя и Великобритания, когда речь заходит о ее членстве в Евросоюзе.

Кот будит меня каждое утро и мяукает до хрипа, потому что вроде бы хочет выйти. Но когда я открываю перед ним дверь – он стоит на месте, не принимая решения, идти же или не идти. Я выставляю его за дверь. А он только пристально на меня смотрит...

– рассказала Натали Луазо.

К слову, именно Луазо будет главным кандидатом от партии действующего президента Эммануэля Макрона на выборах 2019 года в Европарламент. Она неоднократно и жестко, а часто и провокационно, высказывалась о переговорах относительно Brexit.



Натали Луазо сравнила Британию со своим котом