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      Французская министр назвала своего кота Brexit – слишком нерешительный

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      Нерешительный котик Brexit
      Нерешительный котик Brexit / Иллюстративное фото

      Brexit - так министр Франции по делам Европы Натали Луазо назвала своего кота, ведь у него слишком нерешительный характер.

      Об этом чиновница сказала во время интервью изданию Иndependent. Почему Луазо выбрала для кота именно такие имя? Дело в том, что он постоянно мяукает и просит, чтобы ему открыли дверь. А когда двери открыты – никуда не идет.

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      Именно так, по словам Луазо, ведет себя и Великобритания, когда речь заходит о ее членстве в Евросоюзе.

      Кот будит меня каждое утро и мяукает до хрипа, потому что вроде бы хочет выйти. Но когда я открываю перед ним дверь – он стоит на месте, не принимая решения, идти же или не идти. Я выставляю его за дверь. А он только пристально на меня смотрит...
      – рассказала Натали Луазо.

      К слову, именно Луазо будет главным кандидатом от партии действующего президента Эммануэля Макрона на выборах 2019 года в Европарламент. Она неоднократно и жестко, а часто и провокационно, высказывалась о переговорах относительно Brexit.

      Луазо
      Натали Луазо сравнила Британию со своим котом

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      Теги: Новости Франции Великобритания Brexit
      Источник: 24 Канал
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