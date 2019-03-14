Великобритания не выйдет из ЕС в марте: постановление правительства

Правительство Великобритании проголосовало за отсрочку выхода страны из Евросоюза. Следовательно, Brexit не состоится 29 марта, как планировалось ранее.

Вместе с тем, правительство отклонило предложение о втором референдуме о Brexit, сообщает BBC.

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По словам Терезы Мэй, выход страны из ЕС может быть отложен на три месяца – до 30 июня, – если Палата общин вернет на голосование ее согласованное с Европарламентом соглашение на следующей неделе.

Если в парламенте снова откажутся от проекта, то Мэй будет договариваться с представителями Европарламента о дольшей отсрочке Brexit. Но, по ее словам, даже в этом случае любые изменения о дате выхода Великобритании из ЕС должны быть согласованы с 27 другими странами-членами Евросоюза.

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