Великобританія не вийде з ЄС у березні: ухвала уряду країни

Уряд Великобританії проголосував за відтермінування виходу країни з Євросоюзу. Відтак, Brexit не відбудеться 29 березня, як планувалось раніше.

За словами Терези Мей, вихід країни з ЄС може бути відкладений на три місяці – до 30 червня, – якщо Палата громад поверне на голосування її погоджену з Європарламентом угоду наступного тижня, повідомляє BBC.

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Якщо у парламенті знову відмовляться від її проекту, то Мей домовлятиметься з представниками Європарламенту про довше відтермінування Brexit. Але, за її словами, навіть у цьому випадку будь-які зміни про дату виходу Великобританії з ЄС мають бути узгоджені з 27 іншими країнами-членами Євросоюзу.

За відкладення Brexit проголосували 412 членів Палати громад, проти – 202.



Британія відклала Brexit

Разом з тим, уряд відхилив пропозицію про другий референдум стосовно Brexit. Проти повторного голосування виступили 334 парламентарі, підтримади проект тільки 85.

Крім того, у Палаті громад відхилили міжпартійний план, який дозволив би депутатам взяти під контроль процес Brexit та провести серію голосувань щодо наступних кроків шляхом невеликої кількості потрібних голосів.

Контекст подій навколо Brexit у Великобританії

Все складно. Дуже. Все почалось з того, що британському уряду не сподобались умови виходу з ЄС, про які домовилась Мей з Європарламентом. Самій прем'єрці вони, звісно, до душі, а от ні парламент країни, ні уряд не у захваті. Члени останнього навіть погрожували масовими відставками. Колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон назвав відхилення парламентом угоди про умови виходу країни з Євросоюзу шансом для прем'єр-міністра Терези Мей домовитися про більш вигідну угоду. Зокрема, йдеться про довший термін сплати "пільгового мита" Євросоюзу при експорті і врегулювання питання щодо кордону з ЄС в Ірландії. Також після Brexit Британія матиме фінансові зобов'язання щодо 74 європейських установ.

Тож постало питання про вихід з ЄС без угоди. Це означало б, що на голови британців у дуже короткий проміжок часу рухнули б питання екпорту до країн ЄС, руху фінансів, перетинання кордону з Євросоюзом, умови перебування там британський громадян тощо.

Так, Мей виступила у Палаті громад (нижня палата парламенту Великої Британії) з промовою щодо Brexit. У підсумку чиновниця так і не представила жодного конкретного "плану Б", однак зробила кілька заяв щодо подальших обговорень цього питання з Європейським Союзом.



Під час виступу очільниця британського уряду Мей повторила, що пропозиція щодо другого референдуму не набирає більшості в палаті громад. За її словами, найбільш реалістична можливість уникнути "обвального" виходу Британії з ЄС наприкінці березня – це проголосувати за договір про вихід, узгоджений її урядом і ЄС. Крім того, Мей назвала недоцільним перенесення дати Brexit з 29 березня 2019 року на більш пізній термін. Як підкреслила вона, це не виключить варіант виходу Британії з ЄС без угоди, а лише відкладе проблему.

Зрештою, британський парламент проголосував за поправку, яка виключає Brexit без угоди з Брюсселем. Тоді ж парламентарії також проголосували проти перенесення дати виходу Великобританії з ЄС c 29 березня на кінець 2019 року.

Мей поїхала домовлятись про нову угоду з ЄС знову. І знову невдача. Палата громад парламенту Великобританії 12 березня двічі відхилила угоду про вихід країни з Євросоюзу. Це була угода із змінами, які Мей 11 березня узгодила з президентом Єврокомісії Жан-Клод Юнкером.