Великобританія не вийде з ЄС у березні: ухвала уряду країни
Уряд Великобританії проголосував за відтермінування виходу країни з Євросоюзу. Відтак, Brexit не відбудеться 29 березня, як планувалось раніше.
За словами Терези Мей, вихід країни з ЄС може бути відкладений на три місяці – до 30 червня, – якщо Палата громад поверне на голосування її погоджену з Європарламентом угоду наступного тижня, повідомляє BBC.
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Якщо у парламенті знову відмовляться від її проекту, то Мей домовлятиметься з представниками Європарламенту про довше відтермінування Brexit. Але, за її словами, навіть у цьому випадку будь-які зміни про дату виходу Великобританії з ЄС мають бути узгоджені з 27 іншими країнами-членами Євросоюзу.
За відкладення Brexit проголосували 412 членів Палати громад, проти – 202.
Британія відклала Brexit
Разом з тим, уряд відхилив пропозицію про другий референдум стосовно Brexit. Проти повторного голосування виступили 334 парламентарі, підтримади проект тільки 85.
Крім того, у Палаті громад відхилили міжпартійний план, який дозволив би депутатам взяти під контроль процес Brexit та провести серію голосувань щодо наступних кроків шляхом невеликої кількості потрібних голосів.
Контекст подій навколо Brexit у Великобританії
Все складно. Дуже. Все почалось з того, що британському уряду не сподобались умови виходу з ЄС, про які домовилась Мей з Європарламентом. Самій прем'єрці вони, звісно, до душі, а от ні парламент країни, ні уряд не у захваті. Члени останнього навіть погрожували масовими відставками. Колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон назвав відхилення парламентом угоди про умови виходу країни з Євросоюзу шансом для прем'єр-міністра Терези Мей домовитися про більш вигідну угоду. Зокрема, йдеться про довший термін сплати "пільгового мита" Євросоюзу при експорті і врегулювання питання щодо кордону з ЄС в Ірландії. Також після Brexit Британія матиме фінансові зобов'язання щодо 74 європейських установ.
Тож постало питання про вихід з ЄС без угоди. Це означало б, що на голови британців у дуже короткий проміжок часу рухнули б питання екпорту до країн ЄС, руху фінансів, перетинання кордону з Євросоюзом, умови перебування там британський громадян тощо.
Так, Мей виступила у Палаті громад (нижня палата парламенту Великої Британії) з промовою щодо Brexit. У підсумку чиновниця так і не представила жодного конкретного "плану Б", однак зробила кілька заяв щодо подальших обговорень цього питання з Європейським Союзом.
Під час виступу очільниця британського уряду Мей повторила, що пропозиція щодо другого референдуму не набирає більшості в палаті громад. За її словами, найбільш реалістична можливість уникнути "обвального" виходу Британії з ЄС наприкінці березня – це проголосувати за договір про вихід, узгоджений її урядом і ЄС. Крім того, Мей назвала недоцільним перенесення дати Brexit з 29 березня 2019 року на більш пізній термін. Як підкреслила вона, це не виключить варіант виходу Британії з ЄС без угоди, а лише відкладе проблему.
Зрештою, британський парламент проголосував за поправку, яка виключає Brexit без угоди з Брюсселем. Тоді ж парламентарії також проголосували проти перенесення дати виходу Великобританії з ЄС c 29 березня на кінець 2019 року.
Мей поїхала домовлятись про нову угоду з ЄС знову. І знову невдача. Палата громад парламенту Великобританії 12 березня двічі відхилила угоду про вихід країни з Євросоюзу. Це була угода із змінами, які Мей 11 березня узгодила з президентом Єврокомісії Жан-Клод Юнкером.
Угоду не підтримали опозиційні лейбористи, частина депутатів правлячої Консервативної партії та північноірландська Демократична юніоністська партія. Загалом проти угоди проголосував 391 депутат, за угоду висловились 242.
Внесені до угоди про вихід Британії з ЄС зміни стосувалися так званого запасного механізму для ірландського кордону. Ці зміни передбачали створення спеціального арбітражу із вирішення питання кордону між Ірландією і Північною Ірландією, а також підписання нової альтернативної угоди до 2020 року, тобто до кінця перехідного періоду.
Проте на думку британських депутатів, пропоновані зміни не скасовують усі ризики того, що Британія може надто довго залишатися в межах "запасного механізму". Парламентарії побоюються, що країни довго перебуватиме під юрисдикцією ЄС.
Паралельно з цим відбулось ще одне голосування, яке виключало вихід Британії з ЄС без угоди. І от 14 березня уряд взагалі вирішив відкласти Brexit (але не скасувати).
Далі буде.