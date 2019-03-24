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      Требуют референдума по Brexit: британцы вышли на улицы Лондона

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      В Лондоне продолжаются протесты, около миллиона британцев вышли на улицы города с требованием нового референдума по Brexit.

      Участники марша прошли от Гайд парка до здания Парламент, передает BBC.

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      Они надеются убедить депутатов поддержать идею проведения повторного референдума, на котором британцы определились бы, действительно ли нужно выходить из Евросоюза.

      Что такое Brexit?Это – выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум по этому вопросу состоялся еще 23 июня 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовало 51,9% человек. За то, чтобы остаться в составе ЕС – 48,1%.

      "У нас простое требование: за народом должно остаться последнее слово в том, что касается Brexit", – сказали организаторы.

      На днях на правительственном сайте даже разместили петицию об отказе выхода из Объединенной Европы. На сегодня под петицией подписались почти пять миллионов человек.

      С первого референдума настроения кардинально изменились. Поэтому важно, чтобы мы снова проголосовали,
      – сказал один из протестующих.

      brexit лондон британія
      Плакат с надписью "Путин любит Brexit" на митинге в Лондоне //ВВС

      Есть доказательства, что Россия вмешивалась в кампанию, публикуя фейковые новости в Twitter и Facebook перед референдумом. Аррон Бэнкс связан с российскими чиновниками, и его кампания Leave.EU получила необъяснимо большие пожертвования,
      – заявил протестующий Стивен из Ричмонда.

      Почему Британия так долго не может выйти из ЕС?

      Правительству и парламенту Британии не понравились условия выхода из ЕС, о которых договорилась премьер Мэй с Европарламентом. Поэтому они отклонили первую сделку по Brexit. После Brexit Британия будет иметь финансовые обязательства перед 74 европейскими учреждениями. Поэтому возник вопрос о выходе Британии из ЕС без соглашения. И в таком случае на британцев очень быстро бы обвалились проблемы экспорта в страны ЕС, движения финансов, пересечения границы с ЕС, условий пребывания там британских граждан.

      Какие проблемы ожидают Британию в случае жесткого Brexit – в материале 24 канала

      Однако Мэй так и не представила ни одного "плана Б". В конце концов, парламент Британии проголосовал за поправку, которая исключает Brexit без соглашения с Брюсселем. Тогда же также проголосовали и против переноса даты выхода страны из ЕС с 29 марта на конец 2019 года. Мэй поехала договариваться о новом соглашении с ЕС, однако вновь потерпела неудачу. Палата общин парламента Великобритании 12 марта дважды отклонила соглашение о выходе страны из ЕС.

      20 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявивла, что готова отложить Brexit, но не дольше, чем на три месяца, до 30 июня.

      Впрочем, в Евросоюзе решили дать стране время только до 22 мая. И при одном условии, если британский парламент до конца следующей недели наконец одобрит соглашение о Brexit – а именно о том, как страна будет сотрудничать с Европейским союзом после выхода из объединения. Если же нет , то придется покинуть Объединенную Европу до середины апреля.

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      Журналист "Голоса Америки" Богдан Цюпин отметил, что для Великобритании отложение не решает главной проблемы, а именно отсутствия четкого большинства в парламенте по Brexit. Его правительство выторговало в течение двух лет переговоров с Брюсселем.

      Смотрите видео комментария журналиста: 

       

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      Теги: Евросоюз Лондон Тереза Мэй Brexit Великобритания
      Источник: 24 Канал
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