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      Евросоюз завершил подготовку к выходу Великобритании без соглашения

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      Выход Великобритании из Евросоюза
      Выход Великобритании из Евросоюза / Фото из открытых источников

      В Европейском Союзе завершили подготовку к возможному выходу Великобритании без соглашения из состава ЕС 12 апреля.

      Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

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      В Евросоюзе считают, что Великобритания "все более вероятно" примет решение о выходе, и после этого она станет третьей страной без каких-либо переходных мероприятий.

      Все законы ЕС перестанут применяться в Великобританию с этого момента. Переходного периода не будет, как предусмотрено в соглашении на снятие средств. Это, очевидно, приведет к значительным проблемам для граждан и бизнеса,
      – говорится в сообщении Евросоюза.

      В дальнейшем отношения между ЕС и Британией будет регулировать международное право, в частности правила Всемирной торговой организации. На всех границах будут прекращены правила и тарифы ЕС, вместе с проверками и контролем таможенных и санитарных стандартов.

      Что такое Brexit?
      Это – выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум по этому вопросу состоялся еще 23 июня 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% человек. За то, чтобы остаться в составе ЕС – 48,1%.

      Между тем правительство Великобритании соберется на внеочередное заседание, которое может определить судьбу Brexit и премьер-министра Терезы Мэй.

      По данным СМИ, варианты для голосования будут следующие: соглашение о выходе из ЕС, заключенное Мэй, Brexit без соглашения; отмена Brexit и проведение второго референдума по этому вопросу.

      Сейчас в Лондоне продолжаются протесты, около миллиона британцев вышли на улицы города с требованием нового референдума по Brexit.

      Почему Великобритания так долго не может выйти из ЕС?

      Правительства и парламента Великобритании не понравились условия выхода из ЕС, о которых договорилась премьер Мэй с Европарламентом. Поэтому они отклонили первое соглашение по Brexit. После Brexit Великобритания будет финансовые обязательства по 74 европейских учреждений. Поэтому возник вопрос о выходе Британии из ЕС без соглашения. И в таком случае на головы британцев очень быстро бы обрущились проблемы экспорта в страны ЕС, движения финансов, пересечения границы с ЕС, условий пребывания там британских граждан и др.

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      Однако Мэй так и не представила ни одного "плана Б". В конце концов, парламент Великобритании проголосовал за поправку, исключающую Brexit без соглашения с Брюсселем. Тогда же также проголосовали и против переноса даты выхода страны из ЕС с 29 марта на конец 2019 года. Мэй поехала договариваться о новом соглашении с ЕС, однако вновь потерпела неудачу. Палата общин парламента Великобритании 12 марта дважды отклонила соглашение о выходе страны из ЕС.

      тереза мей брехіт британія євросоюз
      Тереза Мэй //gettyimage

      20 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявивла, что готова отложить Brexit, но не дольше, чем на три месяца, до 30 июня.

      Впрочем, в Евросоюзе решили дать стране время только до 22 мая. И при одном условии, если британский парламент до конца следующей недели наконец одобрит соглашение о Брекзит – а именно о том, как страна будет сотрудничать с Европейским союзом после выхода из объединения. Если же нет, то придется покинуть Объединенную Европу до середины апреля.

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      Теги: Новости политики Brexit Евросоюз Великобритания Тереза Мэй
      Источник: 24 канал
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